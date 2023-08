Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio stasera su Rai3: trama e cast del film

Stasera, sabato 19 agosto, su Rai3 alle 21:25 torna Hubert Bonisseur de la Bath in Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio, la commedia francese, in prima visione in chiaro, diretta da Michel Hazanavicius nel 2009. Sabato scorso il terzo canale RAI aveva già trasmesso il primo film della serie, Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo, visibile in streaming su RaiPlay.

La trama

Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Missione Rio: Jean Dujardin in un'immagine del film

Hubert Bonisseur de la Bath, protagonista della serie, dopo avere risolto il mistero all'ombra delle piramidi, viene mandato in Brasile per recuperare un prezioso microfilm. L'agente segreto finisce però invischiato nelle faccende di una bella collega dei servizi segreti israeliani alla ricerca di un'organizzazione di ex ufficiali nazisti nascosti in America del Sud. Riusciranno a portare a termine entrambe le missioni?

Il cast

Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Missione Rio: Jean Dujardin in una scena del film

Il successo del primo film riporta sul grande schermo la felice alchimia tra il regista Hazanavicius e il protagonista Jean Dujardin (che due anni più tardi avrebbero fatto il pieno di Oscar con The Artist). È lui a interpretare l'irresisteibile personaggio di OS 117, nome in codice di Hubert Bonisseur de la Bath, agente segreto protagonista dell'omonima serie di romanzi scritti da Jean Bruce. Nel cast anche Louise Monot, che interpreta la spia israeliana Dolorès Koulechov, Rüdiger Vogler veste i panni del professor Von Zimmel, Alex Lutz interpreta Heinrich Von Zimmel, Reem Kherici e Pierre Bellemare interpretano Carlotta e Armand Lesignac.