Agente Smart: arriva il remake di David O. Russell con John Mulaney?

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, solitamente affidabile, sarebbe in fase di sviluppo un remake di Agente Smart, film del 2008 con Steve Carell, per il quale David O. Russell sarebbe in lizza come possibile regista.

Come successore di Carell nel ruolo principale, sarebbe stato fatto il nome di John Mulaney, noto stand-up comedian e storica firma del Saturday Night Live.

Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di progetti che Russell dovrebbe dirigere e che sono stati annunciati di recente: il regista de Il lato positivo - Silver Linings Playbook dovrebbe occuparsi del biopic su Linda Ronstadt con Selena Gomez, di un altro biopic incentrato su John Madden, con Will Ferrell, e di una serie limitata sulla FIFA; c'è poi anche Toys, che dovrebbe vedere la partecipazione di Sacha Baron Cohen e Keke Palmer.

Non si capisce bene quale di questi progetti sarà effettivamente il prossimo impegno alla regia di Russell, che deve ancora riprendersi dal colossale flop di Amsterdam, che ha causato una perdita di circa 100 milioni di dollari ai 20th Century Studios.

Anne Hathaway accanto a Steve Carell in una scena del film Agente Smart - Casino Totale

Agente Smart

Il primo film, che vedeva nel cast anche Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin e Terence Stamp, aveva incassato 130 milioni di dollari in patria e circa 100 milioni al box office internazionale per un totale di 230 milioni a fronte di una spesa iniziale di 80 milioni. Si era rivelato dunque un successo, ma l'improvvisa fama raggiunta da Steve Carell, grazie soprattutto al successo di The Office in quegli stessi anni, impedirono la realizzazione di ulteriori sequel.

40 anni vergine: ecco perché Steve Carell urla il nome di Kelly Clarkson nella scena della ceretta

La pellicola si ispirava alla celebre serie statunitense Get Smart, creata da Mel Brooks e Buck Henry.

Steve Carell sarà tra non molto nelle sale con IF - Gli Amici Immaginari, in cui presta la voce a una delle creature della pellicola, diretta dall'amico e collega in The Office, John Krasinski.