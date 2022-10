Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield nel cast della serie Marvel

L'attrice Emma Caulfield ha confermato che tornerà nel MCU in occasione della nuova serie Agatha: Coven of Chaos.

Nel cast di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision, ci sarà anche l'attrice Emma Caulfield.

La rivelazione è emersa da un articolo pubblicato su Vanity Fair dedicato all'attrice.

In Agatha: Coven of Chaos, l'attrice Emma Caulfield dovrebbe riprenderà il ruolo di Sarah Proctor/Dottie Jones. L'attrice, nell'intervista, dichiara: "Quello è super divertente. Ci sono in realtà un paio di cose. C'è un'altra cosa di cui non posso realmente parlare".

Per ora i Marvel Studios non hanno rivelato ulteriori dettagli riguardanti la nuova storia con protagonista l'attrice Kathryn Hahn nel ruolo della strega che Wanda, interpretata da Elizabeth Olsen, ha imprigionato in una personalità alternativa al termine di WandaVision.

La nuova serie con star Kathryn Hahn viene descritta come una comedy a sfumature dark, ma le fonti di Variety vicine alla produzione non hanno svelato ulteriori dettagli del progetto.

Jac Schaeffer, che ha già firmato WandaVision, si occuperà della sceneggiatura e della produzione dello show se Disney decidesse di approvarne la produzione.

Nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Kathryn ha inizialmente avuto la parte di Agnes, la vicina della coppia dei protagonisti. Le puntate hanno poi svelato che si trattava di una potente strega, di cui si scopriva qualche dettaglio riguardante il passato.