After 2 in DVD e Blu-ray dal 2 dicembre. E arriva anche il cofanetto After Collection con i due film

Inizio di dicembre importante per l'homevideo di Eagle Pictures. Il secondo capitolo tratto dalla celebre saga best seller di Anna Todd arriva in DVD e Blu-ray con card da collezione. Ma ci sarà anche il cofanetto con i due film.

Vero e proprio cult del genere Young Adult, After, il primo film sulla tormentata storia d'amore tra Tessa e Hardin, è stato un vero successo al botteghino, registrando oltre 6 milioni al box office. Ma anche After 2 - Un cuore in mille pezzi, il secondo capitolo della storia, ha conferma il successo del primo film, con ottimi incassi a settembre nonostante le difficoltà dei cinema che tutti sappiamo.

Adesso After 2 - Un cuore in mille pezzi è pronto allo sbarco in homevideo: il 2 dicembre il film di Roger Kumble, secondo capitolo tratto dalla celebre saga best seller di Anna Todd, sarà disponibile in DVD e Blu-ray targati Eagle Pictures, con card esclusiva da collezione. La saga è stata pubblicata in più di 30 paesi e in Italia ha venduto oltre un milione e mezzo di copie.

Entrambi i film saranno inoltre disponibili in un imperdibile cofanetto da collezione, edito in formato DVD e Blu-ray, entrambi contenenti un gadget esclusivo personalizzato. L'amore passionale, controverso e infinito di Tessa e Hardin arriva così in un unico imperdibile cofanetto che segue le vicende dei due innamorati dal loro incontro al college fino al mondo adulto. La loro storia d'amore li vede allontanarsi e cercarsi in un susseguirsi di alti e bassi in cui i due giovani saranno chiamati a lottare contro un universo avverso, in difesa del loro grande amore.