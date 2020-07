After 2: nella prima clip del film Tessa incontra Trevor

After 2 arriverà nei cinema italiani a settembre e online è stata condivisa la prima clip ufficiale in cui Tessa incontra Trevor.

After 2 arriverà nelle sale italiane il 2 settembre e O1 Distribution ha ora condiviso online la prima clip ufficiale.

Nel video si assiste a un incontro che la protagonista Tessa compie andando al suo primo giorno di lavoro. La giovane ha infatti un piccolo contrattempo con l'ascensore e non sa che dovrà i fare i conti a livello professionale con il giovane con cui discute.

Il film After 2 prosegue la storia raccontata nei romanzi scritti da Anna Todd e ha come protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott.

Gli spettatori potranno quindi scoprire la risposta alla domanda: "Riuscirà l'amore a cancellare il passato?".

Alla regia del film c'è Roger Kumble, mentre nel cast ci sono anche Dylan Sprouse nel ruolo di Trevor Matthews, Candice King nella parte di Kim, Charlie Weber che interpreta Christian Vance, Selma Blair nei panni di Carol Young e Louise Lombard in quelli di Trish Daniels.

After è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult. La saga After è stata pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo, e in Italia ha venduto 1.6 milioni di copie (Sperling& Kupfer).