Affari Tuoi, la partita di Vanessa dalla Sardegna salvata da un numero speciale

La puntata di Affari Tuoi, in onda domenica 11 maggio, ha visto come protagonista Vanessa dalla Sardegna. La concorrente è un'aspirante magistrato e lavora nello studio del fratello Stefano, che l'ha accompagnata in questa avventura e si occupa di consulenza immobiliare. Vanessa va a casa con una vincita, dopo aver fatto un cambio decisivo.

La partita di Vanessa dalla Sardegna ad Affari Tuoi

La partita inizia con il pacco 10 e con i primi tiri vengono eliminati 100 euro, 500 euro e zero euro. Subito dopo però vanno via pure i 75.000 euro e i 10.000 euro. Il sesto pacco, della Lombardia, contiene il cane Gennarino.

Arriva la prima offerta da parte del Dottore che è di 35.000 euro, ma Vanessa rifiuta e trita l'assegno. Scelta sbagliata, dato che nel settimo pacco ci sono ben 300.000 euro e poi vengono eliminati anche 50.000 euro e 5 euro. Il Dottore a questo punto propone il cambio e Vanessa accetta, lasciando il pacco 10 per prendere il numero 11, a cui è particolarmente legata. Scelta vincente, dato che il numero 10 conteneva solamente 50 euro.

Il finale della partita di Vanessa dalla Sardegna

La partita prosegue e vengono eliminati 1 euro e, purtroppo, anche 200.000 euro. Il Dottore offre 15.000 euro e la situazione peggiora ulteriormente quando vanno via anche i 100.000 euro. Rimangono dunque quattro pacchi rossi da 5.000, 15.000, 20.000 e 30.000 euro e tre pacchi blu con i Maloreddus, 20 euro e 200 euro.

Con il pacco 12 vengono pescati i Maloreddus, mentre con il 2 vengono eliminati 20.000 euro. Nuova offerta del Dottore, stavolta di soli 5.000 euro e Vanessa rifiuta. Poi elimina 5.000 euro e restano solo 20 euro, 15.000 euro e 20.000 euro. Con il pacco 16 se ne vanno 20 euro e quindi Vanessa ha la certezza di vincere 15.000 o 20.000 euro.

Il Dottore ha proposto di scegliere tra cambio e offerta tramite carte. Vanessa ha pescato la carta del cambio. Rimaneva così il pacco 14 della Puglia, ma la concorrente ha rifiutato il cambio e la decisione le ha fatto vincere 15.000 euro.