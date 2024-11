Affari Tuoi: Stefano De Martino e la dedica ispirata al dottore sulle note di "Rossetto e caffè"

Una scommessa che è stata vinta sotto tutti i punti di vista. Affari Tuoi, nel preserale di Rai 1, sta convincendo a pieni voti grazie alla presenza di Stefano De Martino. Irresistibile mattatore, l'ex ballerino di Amici è la vera stella del programma. Nella puntata del 13 novembre, che è stata anche alquanto sfortunata per la concorrente campana, il presentatore come suo solito ha scherzato con il pubblico e anche con il dottore. Ha fatto il giro del web una breve clip in cui De Martino, con un sorriso sornione, intona una dedica al dottore sulle note di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci.

Affari Tuoi e la partita poco fortunata di Rossella

Una puntata che è stata tutta all'insegna della "napoletanità" in cui Rossella da Volla (in provincia di Napoli), insieme al suo fidanzato, ha cercato di muoversi agilmente tra i pacchi e portare a casa la vincita di 300.000 euro. Purtroppo, ad Affari Tuoi non è stata una serata fortunata. Infatti, nonostante le offerte molto alte da parte del dottore e la proposta di cambiare il pacco, la giovane ha deciso di sfidare fino all'ultimo la sorte. La partita era cominciata con il migliore degli auspici ma, all'improvviso, Rossella si è vista aprire sotto gli occhi i pacchi più fortunati. Torna a casa con "solo" 5.000 euro.

Stefano De Martino, non solo ad Affari tuoi. Ecco l'altro programma per cui lo ha ingaggiato la Rai

Per fortuna, come ogni sera, c'è sempre stato Stefano De Martino a tenere alto il morale. Come spesso accade, anche nella puntata del 13 novembre si è divertito a prendere in giro il dottore Pasquale Romano. Poco dopo aver risposto a una telefonata, ha alzato la cornetta e ha cominciato a intonare Rossetto e Caffè, il brano di Sal da Vinci. Il momento è stato accolto con applausi da parte dal pubblico e il sorriso di Rossella. "Le mie amiche mi chiedono 'Com'è Stefano?', io dico 'Bello, ma anche dentro, è anche una bella persona'" ha affermato la concorrente alla fine del gioco.