Stefano De Martino, non solo ad Affari tuoi. Ecco l'altro programma per cui lo ha ingaggiato la Rai

Con l'addio di Amadeus alla Rai il programma di Affari Tuoi ha visto, a partire da quest'anno, una nuova conduzione, quella dell'ex ballerino di Amici Stefano De Martino. Nel mentre che il pubblico della rete nazionale si sta probabilmente ancora abituando a questo nuovo volto, ecco arrivare una nuova conferma per il futuro dello showman in televisione.

La nuova avventura a Tale e Quale Show

Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti di recente confermato quella che, fino a pochi giorni fa, era apparsa soltanto come una indiscrezione. Tale e Quale Show, il programma condotto da ormai diversi anni sul primo canale da Carlo Conti, vedrà l'aggiunta di un nuovo giudice al tavolo, assieme ai già confermati: Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, cioè lo stesso Stefano De Martino.

Il programma andrà in onda su Rai 1 solo a partire dal 20 settembre, ma questa sembra già essere una notizia confermata. Non resta dunque che aspettare e vedere in che modo riuscirà a cavarsela l'ex marito di Belen in un contesto ancora differente rispetto a quello in cui il pubblico è solitamente abituato a vederlo. C'è da dire che di carne al fuoco affinché quest'ultimo possa riuscire a costruirsi una solida carriera da showman c'è tutta, ma sarà in grado di sfruttare a pieno le occasioni che gli si stanno presentando sempre più frequentemente? Per scoprirlo non resta che attendere i risultati della nuova edizione di Affari Tuoi e poi il suo ingresso nello show di Carlo Conti.