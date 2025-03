Affari Tuoi salta la puntata del 20 marzo: quando tornerà su Rai 1 lo show dei pacchi con Stefano De Martino

Questa sera, giovedì 20 marzo, su Rai 1 non andrà in onda Affari Tuoi, il game show dei record condotto da Stefano De Martino, che anche ieri ha superato il 30% di share. Il programma si ferma per lasciare spazio a un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio: Italia-Germania, una sfida dal fascino intramontabile. I pacchi torneranno venerdì 21 marzo nella consueta fascia oraria.

La UEFA Nations League torna con un incontro di prestigio: le due storiche nazionali si affrontano a San Siro nell'andata dei quarti di finale. Il match, che vale un posto in semifinale, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con calcio d'inizio previsto per le 20:45.

La sfida tra Italia e Germania

Dopo oltre quattro mesi dall'ultima gara ufficiale, la Nazionale guidata da Luciano Spalletti torna in campo per affrontare la squadra allenata da Julian Nagelsmann nel primo atto del doppio confronto valido per i quarti di finale della Nations League. Gli Azzurri hanno conquistato l'accesso tra le migliori otto nazionali nonostante la sconfitta per 3-1 contro la Francia nella fase a gironi, dimostrando comunque di poter competere ai massimi livelli. L'andata si gioca a San Siro, mentre il ritorno è in programma domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund. La squadra vincente si qualificherà per le semifinali del torneo.

Luciano Spalletti, allenatore dell'Italia

Italia e Germania vantano una lunga storia di sfide memorabili, tra cui la leggendaria semifinale dei Mondiali 2006, vinta dagli Azzurri prima del trionfo finale contro la Francia. Il bilancio complessivo vede l'Italia avanti con 16 vittorie, contro le 10 della Germania e 15 pareggi, a conferma di una rivalità sempre accesa e combattuta.

Probabili formazioni

Spalletti dovrebbe optare per un modulo 3-5-1-1, con Raspadori alle spalle di Kean, mentre Nagelsmann schiera i tedeschi con un offensivo 4-2-3-1.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Burkardt.

Cos'è la Nations League?

Il torneo per nazionali europee è stato ideato per rendere le sfide tra le selezioni più competitive rispetto alle tradizionali amichevoli. Il campionato è suddiviso in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre più forti raggruppate nella Lega A. Dopo la fase a gironi, le prime classificate della Lega A accedono alla fase finale, che prevede quarti di finale, semifinali e finale.

Il trofeo della Nations League pesa 7,5 kg ed è alto 71 cm, un riconoscimento ambito dalle nazionali più blasonate d'Europa. Questa sera l'Italia vuole dimostrare il proprio valore contro una Germania determinata a conquistare la semifinale. Chi avrà la meglio? Il verdetto arriverà al termine della sfida di San Siro, in attesa del match di ritorno domenica 23 marzo a Dortmund.