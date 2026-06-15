Affari Tuoi, ancora stop per Stefano De Martino: la nuova programmazione del game show di Rai 1

Il pubblico dovrà attendere ancora un po' prima di ritrovare Stefano De Martino nell'access prime time e la colpa è sempre dei Mondiali di calcio. Ecco quando andrà in onda (e quando no) Affari tuoi.

La settimana di Rai 1 comincia con un'amara sorpresa per chi, ogni sera, si siede davanti alla tv aspettando il programma più seguito del preserale. Affari tuoi, infatti, non occuperà il suo spazio abituale né oggi, lunedì 15 giugno, né domani, martedì 16 giugno. Stefano De Martino, dunque, resta momentaneamente ai box: non per una pausa del programma, ma per una scelta di palinsesto legata ai Mondiali 2026, che stanno inevitabilmente riscrivendo le abitudini televisive degli italiani. Vediamo quale sarà la nuova programmazione del game show.

Affari tuoi si ferma ancora per i Mondiali di calcio

Affari tuoi, Stefano De Martino e Martina Miliddi

Il motivo dello stop è, ancora una volta, tutto sportivo. Con le partite dei Mondiali 2026 in onda in prima serata, Rai 1 ha deciso di liberare la fascia che precede i match dedicandola alla copertura calcistica. E quando il pallone entra in scena in Italia anche uno dei format più forti - numericamente parlando - della rete deve fare un passo indietro.

Lunedì 15 giugno la serata sarà occupata da Belgio-Egitto, mentre martedì 16 giugno toccherà a Francia-Senegal. Due appuntamenti che modificano l'intera griglia serale della rete, perché la programmazione legata alle partite non comincia esattamente con il calcio d'inizio: prima ci sono il racconto dell'attesa, le formazioni, il clima dagli stadi e tutto quel contorno che accompagna i grandi eventi sportivi.

Per il pubblico di Affari tuoi significa rinunciare al rito ormai familiare dell'access prime time. Una parentesi breve, ma abbastanza evidente da farsi notare, soprattutto in un momento in cui il programma condotto da Stefano De Martino continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti e amati della tv generalista.

Quando torna Affari tuoi su Rai 1

La pausa non sarà lunga. Affari tuoi dovrebbe ritrovare spazio mercoledì 17 giugno, perché la partita prevista su Rai 1 (Inghilterra-Croazia) partirà più tardi rispetto alla consueta prima serata. In quel caso, il programma potrà tornare a infilarsi nella sua fascia tradizionale, riportando in video De Martino & Co.

Il calendario, però, resta movimentato. Anche nei giorni successivi potrebbero esserci nuovi cambiamenti: giovedì 18 giugno è previsto l'incontro Svizzera-Bosnia Erzegovina, mentre venerdì 19 giugno sarà il turno di USA-Australia. La programmazione di Affari tuoi, quindi, continuerà a seguire l'andamento del torneo e tornerà regolarmente sabato 20 giugno per poi stopparsi di nuovo domenica 21.

Continua la sfida con Gerry Scotti

La pausa di Affari tuoi apre anche un piccolo capitolo nella sfida degli ascolti. Mentre Rai 1 punta sui Mondiali, Canale 5 continua infatti a presidiare l'access prime time con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. E il testa a testa è più forte che mai.

Il programma di De Martino resta comunque un titolo centrale per Rai 1, e questi cambiamenti non mettono in discussione il suo peso nella stagione. Anzi, mostrano quanto sia diventato riconoscibile: basta che salti una sera perché il pubblico se ne accorga subito. E Stefano De Martino resta lì, pronto a riprendersi il suo posto appena il pallone glielo permetterà.