Lussemburgo-Italia stasera in TV: orario, formazioni e dove vederla in chiaro e streaming

Stasera, mercoledì 3 giugno, allo Stade de Luxembourg va in scena l'amichevole tra la nazionale del Lussemburgo e l'Italia. Un test che avrebbe dovuto rappresentare una tappa di avvicinamento al Mondiale 2026, ma che assume un significato diverso dopo la mancata qualificazione degli Azzurri alla rassegna iridata.

In attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, la squadra sarà guidata da Silvio Baldini, promosso temporaneamente dalla panchina dell'Under 21 dopo le dimissioni di Rino Gattuso. Il tecnico ha deciso di puntare su una linea verde senza precedenti, convocando un gruppo con un'età media poco superiore ai 20 anni.

Tra i pochi veterani presenti spicca il capitano Gianluigi Donnarumma, chiamato a fare da guida a una squadra composta quasi interamente da talenti emergenti che avranno l'occasione di mettersi in mostra in maglia azzurra.

Dove vedere Lussemburgo-Italia

Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 HD e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Lele Adani. A bordo campo Tiziana Alla Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni

La sfida che apre un nuovo ciclo

Quella di stasera rappresenta il primo passo del percorso di ricostruzione della Nazionale dopo la delusione dei playoff mondiali. Baldini ha scelto di affidarsi quasi esclusivamente ai ragazzi dell'Under 21, una decisione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori ma che punta chiaramente a costruire le basi del futuro azzurro.

Negli allenamenti di Coverciano il tecnico ha provato il 4-3-3, con una squadra giovane e offensiva che dovrebbe avere in Francesco Pio Esposito il riferimento centrale del reparto avanzato.

Le probabili formazioni

Lussemburgo (4-3-1-2): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Cruz; Sinani; Thill, Dardari. Ct: Jeff Strasser.

Italia (4-3-3)Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Silvio Baldini.