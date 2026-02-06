Affari Tuoi non va in onda stasera su Rai 1: quando torna in TV lo show di De Martino

Nessun appuntamento con Affari Tuoi in questo venerdì 6 febbraio 2026 e l'assenza è naturalmente legata all'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, ma la pausa sarà brevissima per Stefano De Martino

Affari Tuoi non andrà in onda in questo venerdì 6 febbraio 2026. Il programma condotto da Stefano De Martino si fermerà per cause di forza maggiore: stasera infatti Rai 1 trasmetterà in diretta la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Non solo Affari Tuoi: gli altri programmi cancellati su Rai 1

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

L'orario d'inizio previsto per il primo atto ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono le 19:45, ma la diretta andrà avanti fino alle 23:00, trascinandosi dunque per tutta la fascia dell'access e della prima serata.

Anche il TG1 dovrà adattarsi, con un'edizione che inzierà mezz'ora prima del solito, alle 19:35, e terminerà in soli dieci minuti, per passare poi la linea alla diretta da Milano.

Non troverà spazio in palinsesto neppure Cinque Minuti di Bruno Vespa, che solitamente apre l'access prime time pochi minuti prima di Affari Tuoi.

Dopo la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali, che durerà circa 195 minuti, la linea passerà allo studio di Notti Olimpiche, che andrà avanti per 45 minuti circa a partire dalle 23:00. Il programma, a partire da domani, traslocherà su Rai 2, rete che sarà completamente dedicata alle Olimpiadi fino al 22 febbraio.

Quando tornerà su Rai 1 Stefano De Martino?

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Lo stop per lo show dei pacchi sarà molto breve: già domani, sabato 7 febbraio, Stefano De Martino e la sua squadra torneranno ad allietare la serata degli italiani sulla rete ammiraglia, a partire dalle 20:35. Alle 21:30, come ogni sabato, prenderà il via la nuova puntata di The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.

Questa dovrebbe essere l'unica pausa prevista per Affari Tuoi prima di Sanremo 2026 (in onda dal 24 al 28 febbraio). L'unico appuntamento "olimpico" di Rai 1 dovrebbe infatti essere proprio la cerimonia d'apertura, a cui prenderanno parte tante star internazionali e italiane, da Mariah Carey a Laura Pausini, che canterà l'inno.

Tutto il resto della programmazione RAI dedicata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà dirottata su Rai 2 e Rai Sport. Anche la cerimonia di chiusura, prevista per domenica 22 febbraio, sarà trasmessa dal secondo canale.