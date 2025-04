Affari Tuoi, Noemi dalla Basilicata spera di vincere per arredare casa, ma finisce in un bagno di lacrime

La protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 28 aprile è Noemi dalla Basilicata. La concorrente ha giocato insieme al fidanzato Armando con la speranza di vincere dei soldi per arredare casa. Ma la partita non è andata come sperato.

La puntata di Affari Tuoi di lunedì 28 aprile ha visto come protagonista Noemi dalla Basilicata. La concorrente ha sfidato il Dottore in compagnia del suo fidanzato Armando. I due giovani volevano vincere una bella somma per poter finalmente arredare casa.

Il Dottore ha provato ad aiutarli dando loro la possibilità di cambiare il pacco numero 3 che conteneva il salame pezzente. Vediamo com'è andata la partita e qual è stato l'esito.

La storia di Noemi dalla Basilicata, la concorrente di Affari Tuoi

Noemi della Basilicata è la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 28 aprile. La ragazza è originaria di Carbone, in provincia di Potenza. "Sono un'addetta al controllo qualità, lavoro in un'impresa ortofrutticola che si occupa della lavorazione e del confezionamento di frutta. Io mi occupo di preparare le prove di tracciabilità, io controllo tutto".

Ad accompagnarla c'è il fidanzato Armando. I due stanno insieme da 6 anni e convivono da cinque. Nella loro casa però mancano ancora diversi elementi e quindi sperano di vincere dei soldi per poter finalmente completare l'arredamento del loro nido d'amore.

La partita di Noemi dalla Basilicata ad Affari Tuoi

Con i primi sei pacchi aperti, Noemi trova 20 euro, 20.000 euro, 75.000 euro, 200.000 euro, 30.000 euro e 500 euro. Il Dottore offre 22.000 euro ma Noemi rifiuta e prosegue con la partita. Vengono eliminati 50 euro, 100 euro e 200 euro, il Dottore offre il cambio ma Noemi e Armando dicono di no.

Aprono altri tre pacchi che contenevano Gennarino, 5.000 euro e 1 euro. Il Dottore stavolta offre 31.000 euro, ma Noemi rifiuta ancora una volta, sebbene sia piuttosto combattuta. Poi apre il pacco con dentro 10 euro e il Dottore offre il cambio. Rifiutato ancora una volta.

Con i tiri successivi vanno via 15.000 euro e 300.000 euro. Il Dottore offre ancora 22.000 euro ma l'offerta viene rispedita al mittente. Nel pacco successivo ci sono 50.000 euro e il Dottore offre e Noemi rinuncia al suo pacco per il pacco 13. Il pacco 3 conteneva il salame pezzente e Noemi scoppia in lacrime.

Il Dottore offre 25.000 euro, rifiutati ancora una volta da Noemi che poi apre il pacco con dentro 100.000 euro. Si va alla Regione Fortunata. La prima scelta per 100.000 euro è Valle d'Aosta ma la risposta è sbagliata. La seconda scelta, per 50.000 euro, è la Puglia ma anche in questo caso la risposta è errata. La Regione Fortunata era la Sardegna e la coppia torna a casa a mani vuote.