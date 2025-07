Amadeus conteso tra Canale 5 e Rai 1? Mediaset non ha "nessun motivo per dire di no, ma..."

Amadeus va, torna o resta fermo ai box? Dopo aver agitato le acque con il suo clamoroso addio alla Rai e il passaggio al Nove, il conduttore dei cinque Sanremo consecutivi è di nuovo al centro delle chiacchiere televisive. E mentre Pier Silvio Berlusconi lo cita senza sbilanciarsi in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, indiscrezioni sempre più insistenti parlano di un possibile, clamoroso ritorno a viale Mazzini.

Mediaset in attesa, ma Pier Silvio Berlusconi frena su Amadeus

Amadeus

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, l'ad Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: niente accordi in vista con Amadeus. Ma anche nessuna chiusura. "Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo", ha dichiarato, lasciando spazio a interpretazioni. E tante. Il suo approdo a Mediaset, paventato dopo il "patatrac" del Nove che ha liberato De Martino per l'access di Rai 1, sembra ormai congelato.

Il conduttore, infatti, era stato al centro di una girandola di incastri e voci che volevano Stefano De Martino vicino alla guida di Striscia la Notizia. Ma l'arrivo di Amadeus su Discovery ha stravolto tutto, e oggi è proprio il suo nome a sembrare il più instabile nel panorama televisivo.

Nove, stagione in chiaroscuro: Ama sogna il ritorno "a casa", ma la Rai cosa dice?

L'accordo con Warner Discovery doveva segnare una nuova era. Ma i numeri parlano chiaro: The Cage - Prendi e scappa, pur con uno share del 4% e 563mila telespettatori, resta lontano dai fasti di Affari tuoi. Per non parlare di Like a Star che si è rivelato un flop dalla prima all'ultima puntata. Il pubblico generalista non ha seguito il conduttore nel suo trasloco e il format ispirato a I Soliti Ignoti fatica a trovare una sua identità sul Nove.

Secondo quanto riportato da L'Espresso, "il ritorno di Amadeus in Rai non è solo una banale suggestione". A giocare un ruolo da mediatore ci sarebbe il collega Rosario Fiorello, che nella sua trasmissione radiofonica ha lanciato più volte messaggi all'amico: "Se dovessi avere un ripensamento, sai che le porte sono sempre aperte". E proprio l'idea di rimettere mano ai suoi vecchi programmi Rai, magari con un occhio puntato sul Sanremo 2027, avrebbe stuzzicato Ama più di quanto si pensasse.

Il grande rebus di Amadeus, tra nostalgia e nuove scommesse

Tutto è ancora in movimento: Mediaset temporeggia, Discovery non brilla, la Rai osserva. E Amadeus? Potrebbe essere lui il protagonista del colpo di scena dell'autunno, tra un contratto da sciogliere e il richiamo di casa che si fa sempre più forte.