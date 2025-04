Affari Tuoi: Martina dall'Abruzzo sfida la fortuna e rifiuta le offerte del Dottore, ma poi se ne pente e...

Nella puntata di martedì 8 aprile di Affari Tuoi, la concorrente è Martina dall'Abruzzo, che ha giocato insieme al marito Yuri. I concorrenti pescano il pacco numero 14, per poi cambiare con il numero 10. Alla fine, marito e moglie vanno alla Regione Fortunata, scopriamo insieme l'esito della partita.

La partita di Martina dall'Abruzzo ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

La partita di Martina e Yuri inizia come peggio non poteva. Infatti, con il primo tiro perdono subito i 300.000 euro e con i tiri successivi le cose non migliorano, anzi. Vanno via 75.000 euro e 50.000 euro. Questi ultimi due danno un segnale positivo dato che sono pacchi blu da 1 e zero euro.

Arriva la prima offerta da parte del Dottore che è di 20.000 euro, però Martina rifiuta subito dicendo: "Voglio ancora giocare" e quindi trita l'assegno. Successivamente vengono eliminati dal tabellone 20.000, 500 e 100.000 euro.

A quel punto, la concorrente decide di accettare il cambio proposto dal Dottore e prende il pacco numero 10 e scopre di aver pescato solamente 20 euro. Dopo aver perso 10 e 10.000 euro, Yuri e Martina rifiutano ancora una volta l'offerta da 20.000 euro del Dottore. Vanno via anche 50 euro e la coppia rifiuta il cambio.

Come finisce la partita di Martina e Yuri

La partita volge verso il gran finale e dal tabellone vanno via 20.000 euro. Stessa cifra che il Dottore, per la terza volta, offre e che Martina rifiuta ancora una volta. Per la coppia se ne va il sogno di vincere 200.000 euro e rifiutano anche l'offerta da 5.000 euro del Dottore e si preparano per gli ultimi tre tiri.

Se ne vanno 75, 30.000 e 100 euro. Restano in gioco solo 5.000 euro e la coppia decide di puntare sulla Regione Fortunata. Prima scelgono l'Emilia Romagna, ma la scelta è sbagliata, a quel punto provano con il Lazio ma anche in questo caso la scelta si rivela errata e i due tornano a casa a mani vuote.