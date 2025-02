Affari Tuoi, Marco della Toscana rifiuta l'aiuo del Dottore ma se ne pente amaramente: a casa con 1 euro

La puntata di Affari Tuoi di martedì 25 febbraio 2025 ha visto come protagonista Marco della Toscana, accompagnato dalla compagna Giovanna. Il pacco pescato è il numero 17 e il piatto regionale portato da Thanat è la mitica ribollita.

Proprio Thanat ha poi fatto una previsione nei confronti di Marco e Giovanna dicendo: "Nel pacco ci sono 50 mila euro". Somma che in effetti arriva in finale, ma purtroppo nella parte sbagliata, facendo vincere a Marco un solo euro.

La partita di Marco della Toscana ad Affari Tuoi

Pronti via e se ne vanno subito i 200.000 euro. Il secondo pacco contiene zero euro, mentre in quello successivo c'è la ribollita. Dopodiché nel pacco successivo, l'1 della Sardegna, ci sono 5.000 euro. Gli ultimi due tiri prima della telefonata del Dottore è il pacco numero 13 dell'Umbria. Nel 7 della Puglia ci sono 75.000 euro. Arriva la prima offerta del Dottore: 30.000 euro. Marco si consulta con Giovanna e alla fine decidono di tritare l'assegno.

Nei successivi tre tiri se ne vanno i 300.000 euro nel pacco della Lombardia e la coppia è così costretta a puntare ai 100.000 euro. Marco poi trova 50 euro e nel terzo pacco, prima dell'offerta del Dottore, 200 euro. Il Dottore offre il cambio e Marco e Giovanna ci pensano su seriamente ma alla fine rifiutano nuovamente. Se ne vanno anche i 10.000 euro, il 14 delle Marche contiene 30.000 euro e il Dottore offre 20.000 euro per un tiro, ma Marco e Giovanna tirano dritto.

Nell'unico pacco rimasto prima della nuova offerta, ci sono 15.000 euro e il Dottore offre il cambio. Ma la giovane coppia rifiuta ancora. Restano due cifre corpose: 50.000 e 100.000 euro. Con la nuova offerta del Dottore due tiri adesso valgono 15.000 euro. Marco e Giovanna rifiutano nuovamente.

La situazione si complica, il primo pacco contiene solo 20 euro. Purtroppo nel secondo pacco ci sono 100.000 euro. "Due tiri e si va in finale" dice il Dottore. Senza offerte c'è solo il cambio ma Marco decide di andare avanti.

Restano due pacchi: uno contiene 100 euro, il secondo 75 euro. Marco ha due possibilità: 1 euro o 50.000 euro. L'ultima offerta del Dottore è di 20.000 euro ma viene rifiutata. Alla fine, incredibilmente, Marco vince solo 1 euro.