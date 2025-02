Affari Tuoi, Ilaria dell'Umbria non si fida del Dottore: perde 100.000 euro tra paura e colpi di scena

La protagonista della puntata di Affari Tuoi del 24 febbraio è Ilaria dell'Umbria. Fruttivendola di professione, Ilaria ha pescato il pacco numero 2 e ha sfidato il Dottore facendosi affiancare dal fratello Paolo.

Ilaria è stata definita da Stefano De Martino, il conduttore di Affari Tuoi, come "la madre di tutti i pacchisti" e la concorrente ha risposto: "Io ho quasi 47 anni, loro sono tutti più piccoli". Il conduttore dello show è rimasto sorpreso e ha fatto i complimenti a Ilaria per come porta bene i propri anni.

Com'è andata la partita di Ilaria dell'Umbria ad Affari Tuoi

La partita inizia subito con Ilaria che decide di aprire il pacco della new entry che contiene 200 euro. Se ne vanno poi i 300.000 euro, oltre ai 50,20 e 50.000 euro. A quel punto, arriva la prima chiamata del Dottore che offre a Ilaria 29.000 euro, ma la concorrente rifiuta. Ilaria e il fratello Paolo eliminano i 30.000 e i 10.000 euro e viene incredibilmente anche il pacco da 200.000 euro. Il Dottore offre il cambio, ma Ilaria rifiuta immediatamente.

Dopodiché Ilaria pesca l'offerta da 15.000 euro, che la concorrente definisce "avara". Arriva poi una nuova offerta da parte del Dottore che offre 29.000 euro, dopo aver dichiarato "Hai fatto una buona scelta (a cambiare il pacco ndr)". Frase che, da molti, è stata vista come un forte indizio.

Il Dottore fa una nuova offerta, stavolta da 40.000 euro ma Ilaria è inamovibile e rifiuta nuovamente. Nel pacco successivo ci sono 75.000 euro e il Pasquale offre 30.000 euro, che Ilaria però rifiuta. A quel punto, la concorrente trova i 15.000 euro e restano in campo solo i 75 euro e i 100.000 euro. O tutto o niente.

La concorrente si accontenterebbe di 70.000 euro, ma il Dottore offre 35.000 euro. Dopo averci pensato, Ilaria stavolta decide di accettare. Nel pacco 9, scambiato con il 2 a metà partita, ci sono i 100.000 euro.

I social sono letteralmente scatenati e in molti sottolineano che Ilaria doveva dare retta al Dottore, criticando il comportamento della concorrente che non ha avuto abbastanza coraggio per andare fino in fondo.