Affari Tuoi, Enrico dal Piemonte si "accontenta" di 30.000 euro per amore

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda martedì 13 maggio, a giocare è Enrico dal Piemonte, insieme alla madre Bianca. "Ho scelto di fare il pompiere, cambiando radicalmente vita rispetto al passato, perché sentivo di dover fare qualcosa per gli altri. Anche mia madre si occupa di volontariato", ha raccontato il concorrente. La sua partita inizia nel peggiore dei modi: elimina subito il pacco con dentro 200.000 euro. Poi però riesce a recuperare.

La partita di Enrico dal Piemonte ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Dopo l'inizio shock della partita, il Dottore avanza la sua prima offerta, ovvero 30.000 euro. Enrico e la madre, però, decidono di rifiutare e tritare l'assegno senza troppi dubbi.

Il Dottore avanza la terza offerta, proponendo il cambio ed Enrico accetta scambiando quindi il pacco numero 4 con il pacco numero 10 che appartiene alla concorrente della Sardegna. Poi apre il pacco scambiato e scopre che conteneva solamente 5.000 euro.

Resta in gioco ancora il pacco da 300.000 euro e rimangono anche i 10.000 e i 30.000 euro. Arriva una nuova offerta da parte del Dottore, che propone ancora una volta 30.000 euro. A questo punto, Enrico accetta anche se non è del tutto convinto ed è dispiaciuto per non essere riuscito ad arrivare fino in fondo. Enrico spiega il motivo che lo ha convinto a scegliere il pacco numero 10 per poi chiudere la partita: "Il numero 10 è il compleanno della mia compagna che mi ha detto di non tornare a casa a mani vuote".

La decisione di Enrico, però, si rivela sbagliata, dato che alla fine ha simulato di terminare la partita con due pacchi sul tavolo: quello da 10.000 e quello da 300.000 euro. Con l'apertura del pacco numero 10, che il concorrente aveva deciso di cambiare, scopre che conteneva ben 300.000 euro.