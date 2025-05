Affari Tuoi, Jasmine dalla Toscana fa un atto di fiducia verso il fidanzato: il numero fortunato la ripaga

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 12 maggio, gioca Jasmine dalla Toscana, accompagnata dal fidanzato Matteo. Una partita altalenante e la coppia decide di giocarsela fino alla fine.

La puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 12 maggio, ha visto come protagonista Jasmine dalla Toscana. La concorrente ha giocato insieme al fidanzato Matteo e ha pescato il pacco numero 8. La ragazza fa la cantante e durante la puntata si è esibita in diversi brani. Alla fine, dopo una partita altalenante e ricca di adrenalina, i due riescono a tornare a casa con una vincita. Merito soprattutto di Matteo.

La partita di Jasmine dalla Toscana ad Affari Tuoi

La partita inizia con i primi sei tiri che si aprono con un rosso che vede andare via 15.000 euro. Poi viene aperto il pacco con dentro la specialità di oggi, ovvero il panforte. Arriva però la prima doccia fredda, dato che vengono eliminati i 200.000 euro. Con i tiri successivi vanno 20, 0 e 30.000 euro. A questo punto il Dottore avanza la sua prima offerta che è di 30.000 euro, ma viene prontamente rifiutata. Poi la concorrente perde 20.000 e 10.000 euro.

Il Dottore propone il cambio, ma la coppia rifiuta e poi vanno via due blu da 10 e 200 euro, oltre a un rosso da 5.000 euro. Stefano De Martino chiede a Jasmine di esibirsi e lei canta "I giardini di marzo" di Lucio Battisti e poi rifiuta la seconda offerta del Dottore da 35.000 euro.

Vengono eliminati 50 euro e la coppia rifiuta un nuovo cambio. Poi trovano 1 euro e il Dottore alza l'offerta a 40.000 euro, ma Jasmine trita nuovamente l'assegno. Viene poi aperto il pacco con dentro 100.000 euro e il Dottore ne offre 15.000, anche stavolta rifiutati.

Il finale della partita di Jasmine dalla Toscana

La partita volge al termine e se ne vanno 50.000 euro. Jasmine cambia il proprio pacco con il numero 3 e la mossa si rivela vincente. Matteo dice: "È un numero legato allo sport. È sempre stato il mio numero di maglia ed è un numero perfetto".

Il finale è da "tutto o niente", visto che da una parte ci sono 75.000 e dall'altra 500 euro. Il Dottore offre 25.000 euro e la coppia è molto combattuta, ma poi decide di rifiutare per volontà di Matteo e infatti i due tornano a casa con 75.000 euro.