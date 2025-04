Affari Tuoi: Chiara dalle Marche sfiora il sogno, ma la fortuna non è dalla parte della futura mamma

La puntata di Affari Tuoi, in onda domenica 27 aprile 2025, ha visto come protagonista Chiara dalle Marche. La ragazza, al quinto mese di gravidanza, gioca insieme al compagno Simone e i due pescano il pacco numero 12. La specialità della serata sono i cavallucci, specialità marchigiana.

La partita di Chiara e Simone inizia male, dato che con il primo pacco eliminano subito 200.000 euro. Successivamente, eliminano 50 euro e 1 euro. Con il tiro successivo esce il pacco di Gennarino, il cane mascotte del programma. Poi elimina 0 euro ma la serie si chiude male perché vanno via i 100.000 euro.

La partita di Chiara dalle Marche ad Affari Tuoi

Arriva subito la prima offerta del Dottore, che è di 29.000 euro. Ma la coppia rifiuta e vuole andare avanti. Pescano il pacco del Molise e trovano 15.000 euro, poi eliminano 5 euro e un chilo di cavallucci. Ecco una nuova chiamata del Dottore, che stavolta propone il cambio ma la coppia dice di no.

Si parte con una nuova serie e con il pacco della Liguria vanno via 50.000 euro. Poi se ne vanno 10.000 euro e 20.000 euro. Restano 4 pacchi blu e 4 pacchi rossi, con 300.000 e 75.000 euro. Il Dottore offre nuovamente 29.000 euro, ma Chiara e Simone rifiutano anche stavolta. Con la chiamata successiva la situazione si complica, dato che se ne vanno 75.000 euro. Il Dottore richiama immediatamente e proporre ancora una volta il cambio, ma Chiara e Simone sono d'accordo sul fatto di rifiutare ancora.

Il povero finale alla Regione Fortunata

La partita volge verso il termine e la situazione precipita quando con la chiamata successiva se ne vanno i 300.000 euro. A questo punto, il Dottore offre solo 4.000 euro, prontamente rifiutati dalla coppia. Con le due chiamate successive se ne vanno pure 5.000 e 30.000 euro. Restano quindi quattro pacchi blu e si va alla Regione Fortunata, con la speranza di avere più fortuna rispetto a quanto accaduto fino a questo momento.

Con il primo tentativo, per 100.000 euro, la coppia punta sulla Calabria, ma la scelta è sbagliata. Il secondo tentativo, per 50.000 euro, vede Chiara e Simone puntare sul Piemonte, ma anche in questo caso sbagliano e quindi tornano a casa a mani vuote.