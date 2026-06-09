Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia il gioco: da domani si vince anche un’auto

Da domani Affari Tuoi cambia volto. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino introduce infatti una novità destinata a rendere ancora più competitivo il gioco dei pacchi: oltre al tradizionale montepremi da 300mila euro, arriva un nuovo superpremio che mette in palio anche un'automobile.

Una svolta, anticipata dalla pagina X Cinguetterai, che aggiunge una dinamica inedita al programma e che potrebbe influenzare strategie e scelte dei concorrenti nelle prossime puntate.

Come si vince l'auto ad Affari Tuoi

Il meccanismo sarebbe piuttosto semplice e le probabilità di aggiudicarsi il premio non sembrano così remote. Stando alle anticipazioni, se un concorrente trova esclusivamente pacchi blu nei primi tre tiri accede a una fase bonus. A quel punto entreranno in gioco due elementi speciali - che secondo Cinguetterai sarebbero due sfere, mentre secondo Blogtvitaliana due pacchi dorati - e il concorrente dovrà sceglierne uno. Se la scelta sarà quella corretta, vincerà l'automobile messa in palio.

Come riportato da Cinguetterai: "Se il concorrente trova solo pacchi blu nei primi 3 tiri, entreranno in studio 2 sfere e dovrà sceglierne una, sperando sia quella vincente. In tal caso si porterà a casa una Opel Mokka Hybrid o una Opel Astra Hybrid".

Herbet Ballerina

Il valore commerciale delle vetture in palio si aggira intorno ai 30 mila euro, al netto di eventuali incentivi, promozioni finanziarie o agevolazioni legate alla rottamazione.

Resta da capire se, nel conteggio dei pacchi blu necessari per accedere alla prova bonus, saranno considerati anche elementi speciali come il pacco Ballerina, Gennarino o le altre varianti introdotte nel corso della stagione. In quel caso le probabilità di vincere il superpremio potrebbero ridursi sensibilmente.

L'introduzione del nuovo premio arriva nelle ultime settimane di programmazione della stagione. Dall'11 giugno al 19 luglio, infatti, Affari Tuoi andrà in onda in maniera non continuativa a causa della programmazione sportiva. Le serate di Rai 1 saranno spesso occupate dalle partite dei Mondiali di Calcio 2026, competizione di cui la Rai trasmetterà in chiaro 35 incontri, compresi il match inaugurale, le semifinali e la finale. Una novità che porterà inevitabilmente alcune modifiche al palinsesto e alla collocazione del programma di Stefano De Martino.