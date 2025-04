Affari Tuoi, Angela dalla Puglia accetta un'offerta: fortunata la scelta della pacchista in dolce attesa

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda martedì 15 aprile 2025, la concorrente è Angela della Regione Puglia. La concorrente, in dolce attesa, ha giocato insieme al compagno Giuseppe, svelando che i due non hanno ancora deciso il nome della loro seconda figlia. La coppia, dopo una partita fortunata, torna a casa con una bella somma.

La partita di Angela dalla Puglia ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

La partita di Angela inizia eliminando i 200 euro dal tabellone. Subito dopo, la concorrente apre i pacchi con dentro 500 euro, 0 euro, 100.000 euro, i taralli e 50.000 euro. Arriva la prima offerta del Dottore, che offre 33.000 euro, ma Angela trita l'assegno.

Vengono poi aperti i pacchi con dentro 5.000 euro, 20 euro e 75 euro. Il Dottore propone il cambio, ma la coppia rifiuta. Angela elimina dal tabellone 10 euro, 1 euro e 100 euro e quindi rimane con un solo pacco blu in gioco. Il Dottore offre 2 tiri per 39.000 euro, ma Angela si confronta anche con il compagno e decide di tritare l'assegno.

Restano due tiri a disposizione e vengono aperti i pacchi con 75 euro e 10.000 euro. A questo punto il Dottore propone il cambio, ma viene rifiutato. Con il tiro successivo vengono eliminati dal tabellone i 300.000 euro.

Il finale della partita di Angela dalla Puglia

La partita di Angela volge verso il gran finale. Il Dottore propone 30.000 euro, ma Angela e Giuseppe dicono di no e vengono eliminati dal tabellone 15.000 euro. Arriva l'offerta del Dottore da 50.000 euro e Angela, stavolta, accetta l'offerta e spiega la sua decisione dicendo che lo fa soprattutto per le sue figlie, dato che comunque quella cifra può dare un concreto aiuto.

Alla fine, Angela scopre che nel suo pacco c'erano 30.000 euro e dunque, la decisione di accettare l'offerta del Dottore si è rivelata vincente e la partita finisce in gloria.