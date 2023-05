Adverse stasera su Rai 3: trama e cast del crime thriller con Mickey Rourke

Stasera, 27 maggio, in prima serata su Rai 3, va in onda Adverse, un crime thriller diretto da Brian Metcalf, il regista è anche l'autore della sceneggiatura e figura tra i co-produttori del progetto. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Adverse: una scena del film

Adverse: Trama

Quando sua sorella Mia scompare, Ethan, capisce che il responsabile è il boss del crimine Kaien. Per avvicinarsi a lui, il ragazzo accetta l'incarico di autista personale del criminale.

Adverse: una foto del film

Adverse: Curiosità

Adverse è stato presentato in anteprima mondiale in Portogallo,nel febbraio 2020, al Fantasporto Film Festival in Portogallo. Brian Metcalf, come regista della pellicola, ha ricevuto un Platinum Remi Award al WorldFest-Houston International Film Festival 2020

Lo stesso Metcalf, inoltre, ha avuto una menzione speciale dell'Award of Excellence da IndieFEST. Il film, negli Stati Uniti, è stato rilasciato nelle sale il 12 febbraio 2021 grazie a Lionsgate

Adverse: Mickey Rourke in una scena del film

Adverse: Curiosità: Interpreti e personaggi