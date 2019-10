Adventure Time ritorna con quattro speciali realizzati per HBO Max

Adventure Time ritornerà sugli schermi con quattro speciali della durata di un'ora che verranno realizzati per HBO Max.

La piattaforma di streaming di proprietà di WarnerMedia inserirà nel proprio catalogo i primi due episodi nel 2020 e il progetto avrà il titolo Adventure Time: Distant Lands. Ognuno degli speciali avrà dei protagonisti diversi e l'ultimo che verrà prodotto vedrà di nuovo insieme Finn e il cane Jake.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato: "Il mondo incantato di Adventure Time ha conquistato gli spettatori e i critici mentre Finn e Jake pongono rimedio agli errori e combattono il male. L'aggiunta di questi speciali alla programmazione di HBO Max destinata alla famiglia e ai ragazzi faranno sicuramente esclamare ai ragazzi di tutto il mondo 'Slam-bam in a can!'".

La produzione sarà curata da Cartoon Network Studios che aveva prodotto la serie originale andata in onda per nove stagioni e creata da Pendleton Ward, con la produzione di Adam Muto.

Ecco la descrizione delle puntate:

BMO avrà come protagonista il robot mostrato nella serie. Quando c'è un'emergenza potenzialmente mortale nello spazio, negli angoli più remoti della galassia, c'è solo un eroe da chiamare e probabilmente non è BMO, solo che questa volta è lui. L'episodio andrà in onda nel 2020.

Obsidian avrà al centro Marceline e la Principessa Gommarosa mentre viaggiano verso l'imponenente e meraviglioso Regno di Vetro e si addentrano nel proprio tumultuoso passato per impedire una terribile catastrofe. La première è prevista nel 2020.

Wizard City seguirà Maggiormenta che all'inizio del suo percorso è un altro studente della scuola di Magia senza esperienza. Quando si svolgono dei misteriosi eventi nel campus, i sospetti si concentrano su di lui e sul suo passato. Riuscirà ad apprendere le arti mistiche e a dimostrare la sua innocenza in tempo?

Together Again riunirà Finn e Jake che riscoprono il proprio legame e intraprendono l'avventura più importante delle loro vite.