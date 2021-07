Adrien Brody nel cast del nuovo film diretto da Wes Anderson

Wes Anderson tornerà sul set e nel cast del suo nuovo film ci sarà anche Adrien Brody, che ha già diretto in The French Dispatch.

Adrien Brody farà parte del cast del nuovo film diretto da Wes Anderson dopo aver lavorato insieme a The French Dispatch, progetto che è stato presentato pochi giorni fa al Festival di Cannes.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi alla trama del progetto, le cui riprese dovrebbero svolgersi in Spagna.

Cannes 2017: Adrien Brody sul red carpet di Based on a True Story

Wes Anderson sarà impegnato come sceneggiatore e regista e tra gli interpreti ci saranno anche Bill Murray e Tilda Swinton, già presenti in The French Dispatch.

Adrien Brody arriverà quindi a quota cinque collaborazioni con il regista dopo Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox e Il treno per il Darjeeling.

Secondo quanto riporta Variety, il nuovo film doveva inizialmente essere girato in Italia, a Roma, ma è stato poi deciso di spostare la produzione in Spagna. Sembra che il cast e la troupe saranno impegnati a Chinchón, una cittadina situata poco distante da Madrid, per due mesi. I set dovrebbero ricreare scenari desertici, ma il film non dovrebbe essere un western.

Nei prossimi mesi l'attore sarà impegnato sul set della serie Succession e del progetto televisivo dedicato alla storia dei Los Angeles Lakers. A breve, invece, verrà trasmessa su Epix Chapelwaite, la serie ispirata a un racconto di Stephen King.

Nel frattempo, la recensione di The French Dispatch ci offre un'anticipazione di ciò che vedremo all'arrivo nei cinema italiani del film, previsto per l'11 Novembre. La sinossi ufficiale del film presentato in anteprima a Cannes 2021 anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, e porterà in vita una serie di storie pubblicate dal giornale".