Adriano Panzironi: al cinema il film L’uomo che volle vivere 120 anni

Adriano Panzironi ora è anche un film, con la sua dieta: si chiama L'uomo che volle vivere 120 anni, è realizzato dal regista Dado Martino, è un docufilm, a voler essere precisi, e rimarrà nelle sale italiane due giorni, l'8 e il 9 ottobre.

Dopo il successo di Chiara Ferragni - Unposted, dunque, qualcuno ha deciso di riprovarci con un altro film evento e su un altro personaggio alquanto peculiare che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione di tantissimi italiani. Certo non parliamo dei milioni di follower della fashion influencer, ma comunque di uno, Adriano Panzironi, che è riuscito a vendere più di mezzo milione di copie con il suo Vivere fino a 120 anni, e che vanta centinaia di migliaia di seguaci che lo seguono per eventi in giro per l'Italia. Dove sta il suo segreto? Nella promessa semplice e senza tempo di vivere per l'eternità. O quasi, dove è proprio quel limite a renderla credibile. E d'altronde quei 120 anni sono un numero ormai auspicabile per una popolazione sempre più "in ritardo".

Da qui l'enorme successo raccolto in breve tempo da Adriano Panzironi, che trovate spesso ospite per esempio nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, che nella vita è stato anzitutto giornalista e comunicatore, prima di diventare un "dietologo" sui generis quasi un po' per caso e un po' per necessità. Si racconta infatti che la dieta dei 120 anni sia nata dal suo personale bisogno di assecondare i cambiamenti del proprio organismo alla soglia dei 40 anni, e che da lì, studi scientifici approfonditi condotti insieme al fratello, gli abbiano consentito di sviluppare questa speciale dieta che tanti seguaci ora attira.

Il regista del docufilm, Dado Martino, è diventato un seguace per lavoro, perchè, incuriosito dallo strano fenomeno, ha pensato di analizzarlo con gli strumenti del suo mestiere: con una sorta di inchiesta video che, prodotta da Format e distribuita da Zenit Distribution, è ora diventata il film L'uomo che volle vivere 120 anni. Martino, vegano da anni, ha cercato di far luce sulla persona e sulla vita di Adriano Panzironi, non solo raccontando i retroscena della formula della lunga vita ma anche sperimentandone gli effetti sul proprio corpo, anche a costo di dover consumare proteine animali. Il risultato della sua ricerca sarà al cinema solo due giorni, l'8 e il 9 ottobre.