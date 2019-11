Adriano Olivetti - La forza di un sogno: stasera su Rai1 e RaiPlay il film con Luca Zingaretti

Adriano Olivetti - La forza di un sogno arriva stasera su Rai1 alle 21:25 e su RaiPlay per raccontare la vita del famoso imprenditore italiano che riuscì a realizzare il sogno di dar vita a un'azienda che fosse un luogo di incontro e crescita tra dipendenti e datori di lavoro.

Il film per la TV, con Luca Zingaretti nei panni di Adriano Olivetti, si apre nel 1960 quando un'agente della CIA (interpretata da Stefania Rocca) ha appena finito di scrivere una relazione sull'uomo che ha creato quel primo elaboratore elettronico e che lei è incaricata di sorvegliare. Poche settimane dopo l'imprenditore sarebbe morto per un'emorragia cerebrale su un treno diretto in Svizzera, ma è a questo punto che il film riavvolge il nastro per tornare al 1943, quando Adriano Olivetti entra come apprendista nell'azienda di famiglia, a dodici anni, costretto dal padre Camillo a conoscere la realtà della fabbrica che un giorno dovrà dirigere. In Adriano nasce il desiderio di cambiare profondamente le condizioni di vita e di lavoro degli operai. Siamo neI '43 e tutti gli Olivetti, ebrei e antifascisti, sono in pericolo.

Diretto da Michele Soavi, nipote diretto di Adriano Olivetti, e interpretato da Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Francesco Pannofino e Massimo Poggio, Adriano Olivetti: La forza di un sogno va in onda stasera alle 21:25 su Rai1 e sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile recuperare il film anche tra i contenuti in replica per i prossimi 7 giorni.