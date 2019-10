Adrian La serie: il ritorno, un nuovo trailer degli episodi inediti

Adrian La Serie tornerà dal 7 novembre su Canale 5 e il nuovo trailer delle puntate inedite regala sequenze animate inedite e un brano interpretato da Celentano.

Il video propone qualche anticipazione relativa alla nuova formula dello show ideata nella speranza di attirare gli spettatori dopo i risultati deludenti che avevano portato all'interruzione della messa in onda.

La serie ora si chiamerà semplicemente Adriano e prenderà il posto del Grande Fratello Vip nella programmazione del lunedì sera. Adriano Celentano riproporrà il progetto con un nuovo format. Gli episodi saranno tramessi in diretta da Milano e sono descritti come un one man show, come anticipa anche il filmato condiviso dalla pagina Facebook ufficiale del programma.

Celentano sarebbe al lavoro su Adriano in collaborazione con Claudia Mori e il loro team, in vista della produzione di circa quattro puntate trasmesse in prima serata.