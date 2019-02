Adrian, la serie: Adriano Celentano ha l'influenza, Mediaset sospende lo show!

Marica Lancellotti

Adrian, la serie di Adriano Celentano, sarà sospesa per le prossime due settimane. Ad annunciarlo sono stati Mediaset e il clan Celentano in comunicato stampa che rintraccia la causa della sospensione non negli ascolti bassissimi ma nella salute del Molleggiato.

"Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda": ecco quanto si può leggere ufficialmente. Tra le righe, invece, è evidente il tentativo di Canale5 di non far scontrare ulteriormente lo show con il palinsesto della RAI, lotta da cui è sempre uscito perdente. Non a caso, infatti, prima che Adriano Celentano cadesse vittima dell'influenza, l'azienda di Cologno Monzese aveva già effettuato un piccolo cambio al suo palinsesto: spostare Adrian La Serie dal lunedì al martedì per le prossime due settimane, così da evitare la competizione con i due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 e 18 febbraio su Rai1.

Che Mediaset stia cercando, in realtà, solo di "prendere tempo" pensando a una sospensione vera e propria della serie animata del Molleggiato? Possibile: anzitutto per gli ascolti, passati dai quasi 6 milioni della prima puntata ai neppure 3 della quarta andata in onda lunedì 4 febbraio, in secondo luogo per le pesanti critiche ricevute, sia dal popolo dei social sia da personaggi di spicco dell'entertainment italiano come Maurizio Costanzo. Senza dimenticare le citazioni in giudizio: non solo da parte della città di Napoli per quel cartello Mafia International, ma anche dal Codacons, che sta valutando se multare lo show di Celentano per il volume troppo alto degli spot.