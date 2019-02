Adrian, la serie: ascolti a picco e Mediaset sposta lo show al martedì

Marica Lancellotti

Adrian è un fiasco: arrivati alla quarta puntata possiamo ufficialmente affermarlo. Adriano Celentano ha fallito, e questo non lo diciamo noi ma gli ascolti, che continuano a calare di settimana in settimana: lunedì 4 febbraio Aspettando Adrian è riuscita a segna l'8.9% di share con 2.295.000 spettatori, il nuovo episodio della serie animata, invece, ha raccolto davanti allo schermo solo 1.527.000 spettatori con il 7.7% di share.

Altro punto segnato da Rai1, insomma, con l'ultima puntata de La compagnia del cigno che è stata seguita da 5.581.000 spettatori e ha fatto guadagnare alla rete ammiraglia il 23.8% di share. Questa volta lo show di Canale5 non ha potuto beneficiare neppure della presenza di Adriano Celentano, che non è comparso sul palco del Teatro Camploy, ma ha preferito mandare in scena una sua sbiadita imitazione ad opera di Max Giusti (per sapere cosa è successo: trovate qui la nostra recensione della quarta puntata di Adrian).

La totale débâcle di Celentano ha spinto Mediaset ad annunciare già una disperata contromossa: nonostante quanto dichiarato dopo la prima puntata dal direttore di Canale5 Giancarlo Scheri, dagli uffici di Cologno Monzese è arrivato l'ordine di spostare Adrian La Serie dal lunedì al martedì per le prossime due settimane. Il graphic novel animato non sarà trasmesso quindi l'11 e il 18 febbraio, ma martedì 12 e 19 febbraio. Il motivo è presto spiegato: lunedì 11 e 18 febbraio andranno in onda su Rai1 due episodi inediti de Il Commissario Montalbano, che garantisce al primo Canale Rai ascolti record anche soltanto con le repliche. Luca Zingaretti tornerà con il suo personaggio più amato per festeggiare i 20 anni dalla prima messa in onda del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, dunque Mediaset ha deciso di comportarsi con lui un po' come durante la settimana di Sanremo, in cui modifica completamente il proprio palinsesto per evitare una sconfitta già assicurata.