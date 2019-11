Adrian: ascolti deludenti per il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5

Adrian è tornato e con lui Adriano Celentano, ma gli ascolti no, o comunque meno di quanto Canale 5 si aspettava. Certo, è andata meglio nel primo segmento, con il Molleggiato sul palco circondato dal pubblico e dagli amici conduttori, ma la situazione è precipitata quando è iniziata la puntata della serie animata.

Adrian Live - Questa è la storia, i primi 60 minuti circa della serata, hanno registrato una media di 3.869.000 spettatori e del 15,42% di share, con punte di 4.700.000 spettatori e 18 punti di share. Fin qui poco male, anche se pur mantenendosi costante Adriano Celentano non avrebbe comunque battuto Un passo dal cielo 5 su Rai1, che si è aggiudicata la serata con 4 milioni 407.000 spettatori e il 19,95% di share. Peccato, però, che il pubblico abbia cominciato ad abbandonare Canale 5 proprio in quello che doveva essere il momento clou, con gli ospiti Carlo Conti, Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti: gli spettatori sono scesi a circa 4 milioni, per poi scappare in massa nel momento in cui è cominciata la seconda parte dello show ed è andata in onda la quinta puntata di Adrian La Serie (qui la nostra recensione), arrivando a non toccare neppure i 2 milioni di spettatori, con lo share sceso a 10 punti.

Eppure Canale 5 predica ottimismo e continua a difendere quello che, ad oggi, resta il suo flop più grande degli ultimi anni, con il direttore Giancarlo Scheri che dichiara: "Celentano è tornato e ha illuminato Canale 5 con la sua energia, il suo talento, la sua personalità [...] Un inedito melting pot che ha reso Adrian Live un grande spettacolo. Un evento che la rete ammiraglia Mediaset ha regalato, con orgoglio, al suo pubblico".