Addio Stan Lee: Infinity presenta i migliori cinecomic!

Addio a Stan Lee, nome d'arte di Stanley Martin Lieber, padre di numerosi supereroi che ha profondamente trasformato il mondo dei fumetti fino ad arrivare oggi a rivoluzionare quello del cinema. Per omaggiare il maestro, Infinity ha organizzato per i suoi spettatori una programmazione ad hoc per un ultimo, sentito, saluto.

Nato a New York nel 1922, Stan Lee inizia la sua collaborazione con la Marvel quando era ancora un ragazzo. Si dovrà aspettare il 1961 per vedere la nascita dei "suoi" primi personaggi. È in quell'anno infatti che nascono dalla sua penna i Fantastici Quattro, i primi a dare inizio al suo grande sogno che, oggi più che mai, lo ha reso agli occhi dei suoi lettori un vero supereroe. Tra i suoi personaggi sfilano una lunga serie di supereroi che sono entrati a far parte della cultura pop: Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, i Fantastici 4, gli Avengers e X-Men.

Per ricordarlo e celebrare il suo grande lavoro, Infinity propone il rewatch di alcuni grandi titoli come I fantastici quattro, I fantastici Quattro e Silver Surfer, il reboot del 2015 di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Hulk, L'incredibile Hulk e, disponibile a noleggio, Avengers: Infinity War.

Il 3 maggio 2019 Stan comparirà per l'ultima volta sul grande schermo con un film inedito, l'attesissimo Avengers 4, per il quale aveva già girato la sua - sicuramente spassosa - scena. Dopo la scomparsa dell'iconico fumettista, il pensiero dei fan è andato subito a tutti i divertenti cameo che vedevano Stan Lee protagonista, ormai appuntamento fisso per i fan del Marvel Cinematic Universe, e uno dei registi Russo ha dichiarato che:

"Ogni volta dobbiamo trascinarlo, Stan non ama volare, perciò ogni volta dobbiamo convincerlo per fargli girare il suo cameo. Se abbiamo più film in lavorazione nello stesso momento, per esempio Ant-Man and the Wasp e Avengers 4, raggruppiamo i suoi cameo e poi lo facciamo spostare da un set all'altro cercando di girare tutto nello stesso giorno."