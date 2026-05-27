Stan Lee 'tornerà in vita' grazie all'Intelligenza Artificiale

ElevenLabs ha svelato i dettagli di un accordo che permetterà di creare dei contenuti con la voce e l'immagine dell'icona della Marvel.

Stan Lee, come annunciato dalla società ElevenLabs, 'tornerà in vita' grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale e con l'approvazione degli eredi dell'artista.

L'icona della Marvel ha perso la vita nel 2018, all'età di 95 anni, e un nuovo accordo permetterà di ricrearne l'aspetto fisico e la voce sfruttando le nuove tecnologie.

I termini dell'accordo con ElevenLabs

L'azienda, che alcuni mesi fa è stata valutata con una stima di circa 11 miliardi di dollari, ha stretto un accordo con Stan Lee Universe.

L'obiettivo è quindi quello di usare la voce clonata dell'artista per narrare alcune delle opere letterarie che Lee ha amato durante la sua vita. I contenuti saranno poi messi a disposizione sull'app Eleven Reader.

Una foto di Stan Lee

Il primo appuntamento con il Stan Lee Book of the Month Club sarà con L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Nel corso dell'anno verranno poi adattati altri 11 libri.

La voce di Lee, inoltre, sarà messa a disposizione sulla piattaforma Iconic Voice Marketplace, dove gli utenti possono richiedere di creare contenuti editoriali e commerciali sfruttando i contenuti legati a star di vari settori.

Stan, le cui idee inedite saranno alla base della nuova serie The Vault potrà inoltre 'apparire' in video realizzati grazie al marketplace Image & Video di ElevenLabs che permette proprio di creare filmati in cui le persone famose vengono ricreate usando l'Intelligenza Artificiale.

L'azienda ha persino rivelato che è stata creata della musica "ispirata all'estetica e all'energia della sua immaginazione".

Le dichiarazioni sul progetto

Chaz Rainey di Stan Lee Universe ha dichiarato, commentando l'accordo: "Stan ha sempre creduto nell'incontrare i suoi fan dove si trovavano: tra le pagine di un fumetto, in una convention, o in un breve cameo sullo schermo. Questa partnership è un modo per continuare quell'idea".

Il responsabile del gruppo ha aggiunto: "I fan ci hanno sempre detto che, quando leggono i suoi fumetti, sentono le parole con la voce di Stan e, ora, grazie a ElevenLabs, possiamo rendere tutto quello una realtà".