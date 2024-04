Adam Scott debutta alla regia e recita nel thriller Double Booked

Il candidato all'Emmy Adam Scott (Scissione) sarà protagonista e regista del suo primo film, Double Booked, insieme al candidato all'Oscar Sterling K. Brown (American Fiction), Zazie Beetz (Atlanta) e Alexandra Daddario (The White Lotus).

Protagonist Pictures lancerà le vendite internazionali al prossimo mercato di Cannes, mentre UTA Independent Film Group e CAA si occuperanno del Nord America.

Double Booked segue uno scrittore di successo (Scott) e la moglie incinta (Beetz) che organizzano un fine settimana in un rifugio isolato, solo per incontrare un'altra coppia (Brown e Daddario) nella loro baita al loro arrivo. A causa di un'imminente bufera di neve, i due sono costretti a passare la notte insieme e quello che sembra un innocente errore di sistema si trasforma in un'agghiacciante battaglia di inganni dalle conseguenze mortali.

Alcuni dettagli

Il progetto è scritto da David Levinson (Welcome Home) e prodotto da Adam Goodman (Juror # 2) e Matt Skiena (Juror #2) per Dichotomy Creative Group, e da Adam Scott e Naomi Scott per Great Scott Productions.

"Double Booked è un thriller di vendetta teso e pieno di colpi di scena che aumenta la tensione scena dopo scena", ha dichiarato Dave Bishop, CEO di Protagonist. "Adam ha messo insieme un cast davvero stellare per dare vita alla sua visione e la sua rivisitazione di un genere amato risuonerà con il pubblico di tutto il mondo. È l'aggiunta perfetta alla nostra lista di Cannes".

"Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Protagonist e Dichotomy per portare sullo schermo questo thriller audace, piacevole per il pubblico e da brivido", ha aggiunto Scott. "Erano anni che cercavo qualcosa da dirigere e Double Booked aveva tutte le carte in regola. Insieme al nostro incredibile cast, non vedo l'ora di realizzarlo e condividerlo con il mondo".

Scott è attualmente protagonista della serie di successo di AppleTV+ Scissione, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Ha recitato anche nella serie della NBC Parks and Recreation, in Big Little Lies - Piccole grandi bugie della HBO e in Party Down.

Il tre volte vincitore di un Emmy Sterling K. Brown ha recentemente recitato in American Fiction di Amazon/MGM ed è impegnato nelle riprese della serie drammatica di Hulu Paradise City. Per sei anni ha recitato in This Is Us della NBC.

Beetz è diventata famosa nella pluripremiata serie comico-drammatica Atlanta di Donald Glover. È nota anche per Deadpool 2 della 20th Century Fox, con Ryan Reynolds, Joker della Warner Bros. Pictures con Joaquin Phoenix e Robert De Niro e reciterà nel prossimo sequel Joker: Folie a Deux.

Daddario è nota soprattutto per il suo ruolo nella serie di successo della HBO The White Lotus. Prossimamente riprenderà il ruolo di Rowan nella seconda stagione di Mayfair Witches della AMC. Tra i suoi precedenti crediti figurano San Andreas della Warner Bros. Pictures, in cui ha recitato al fianco di Dwayne Johnson, e Baywatch della Paramount Pictures.