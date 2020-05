Don't: in arrivo il game show prodotto da Ryan Reynolds e condotto da Adam Scott, ecco il promo

Don't è il nuovo show tv prodotto da Ryan Reynolds in arrivo su ABC e il promo della trasmissione regala delle divertente anticipazioni riguardanti l'atmosfera del progetto che debutterà l'11 giugno sugli schermi americani.

Il video, con la voce narrante della star canadese, mostra i concorrenti alle prese con situazioni esilaranti e surreali e ironizza sulla conduzione di Adam Scott, sostenendo che viene pagato per ogni volta che pronuncia il titolo del progetto.

Il gioco prodotto dalla star di Deadpool permetterà ai concorrenti di unire le forze con amici e parenti per provare a vincere fino a 100.000 dollari. Per riuscirci dovranno affrontare compiti ridicoli seguendo una semplice regola "Non farlo".

I team, formati da quattro persone, dovranno affrontare prove assurde come "Non chiudere gli occhi", "Non guardarti alle spalle", "Non giocare a palla in casa" e molto altro. Ogni missione complicata farà guadagnare dei soldi, mentre le sconfitte obbligheranno i giocatori ad affrontare delle conseguenze davvero esilaranti. I concorrenti affronteranno inoltre prove di coraggio come "Non spingere il pulsante" o "Non osare". I team che riusciranno a mantenere i soldi nel proprio "conto" potranno andare a casa con la cifra conquistata.

Adam Scott, star di Parks and Recreation sarà il conduttore e ha dichiarato. "Sono eccitato all'idea che le persone possano vedere Don't e sento che abbiamo preso la giusta decisione cambiando il titolo di lavorazione che era Per favore Non farlo".

Ryan Reynolds, coinvolto come produttore esecutivo, sarà la voce narrante e dopo la visione del primo promo di Don't i fan possono attendersi dei momenti davvero esilaranti.