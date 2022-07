Madame Web: le foto dal set mostrano Adam Scott e Dakota Johnson

Le riprese del film Madame Web sono attualmente in corso e alcune foto dal set ritraggono Adam Scott durante la realizzazione di alcune scene del progetto.

Per ora la Sony non ha svelato i dettagli del ruolo tratto dai fumetti Marvel affidato all'attore e i fan stanno cercando di scoprire qualche indizio.

La sceneggiatura del film Madame Web, in arrivo l'11 luglio 2022 sul grande schermo, è stata firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama, mentre alla regia c'è S.J. Clarkson.

La protagonista sarà Dakota Johnson, mentre nel cast ci sono anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps e proprio Adam Scott.

Alcune ipotesi sostengono che il film potrebbe proporre una versione diversa di Peter Parker per evitare problemi con la Marvel e sovrapposizioni con il MCU. Scott, secondo questa teoria, sarebbe proprio uno Spider-Man alternativo, sfruttando le capacità di Madame Web che può addentrarsi nel Multiverso.

Nei video apparsi online dal set, inoltre, Dakota Johnson è stata mostrata mentre indossa una giacca lunga in pelle rossa, elemento che fa ipotizzare stia interpretando Julia Carpenter. La storia sembra inoltre ambientata nei primi anni del 2000, considerando i cartelloni pubblicitari di Dangerously in Love di Beyonce e di Palm Pilots con la tecnologia 3G.

La storia potrebbe quindi mostrare l'origine di Madame Web in relazione con il film di Kraven il Cacciatore: tra le pagine dei fumetti Carpenter ottiene i poteri dopo che Cassandra Webb viene sacrificata per riportare in vita proprio Kraven.