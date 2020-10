Adam Sandler ricorda Cameron Boyce: "Era uno scricciolo, l'ho visto diventare una star"

Poco più di un anno fa, all'età di soli 20 anni, ci lasciava Cameron Boyce, la giovane star di Disney Channel. Al Tonight show di Jimmy Fallon, Adam Sandler ha voluto omaggiare l'attore dedicandogli il suo ultimo film, e offrendo un ulteriore ricordo del ragazzo.

Boyce avrebbe infatti dovuto prendere parte al film Hubie Halloween assieme a Sandler e alle costar di Jessie, Peyton List e Karan Brar.

"È venuto a mancare pochi giorni prima dell'inizio delle riprese" spiega Sandler "Era davvero un ragazzo in gamba. Lo conoscevo dai tempi di Un week-end da bamboccioni, all'epoca era ancora uno scricciolo. L'ho visto diventare una superstar".

"I miei figli lo adoravano. Venne al bat mitzvah di mia figlia. C'erano qualcosa come 400 ragazzi lì quel giorno, una festa enorme, e lui firmò autografi per tutti quanti. E poi era sempre impegnato con qualche organizzazione o evento benefico. Mi chiedeva di partecipare a questo o a quello, ma era sempre legato alla beneficenza. Non gli importava molto del resto. Era davvero un ragazzo perbene e pieno di talento".

Sandler ha poi raccontato un altro aneddoto, risalente proprio ai tempi di Un week-end da bamboccioni. A quanto pare, l'idea per la celebre frase "I wanna get chocolate wasted!" pronunciata da Becky Feder (Alexys Nycole Sanchez, che vinse anche un MTV Award proprio per quella battuta) era stata in realtà di Cameron, che l'aveva pronunciata per la prima volta durante una table-read del film. La battuta fu poi fatta dire a BeckY/Alexys perché pensavano avrebbe fatto più ridere provenendo da una ragazzina, ma fu Boyce ad avere l'illuminazione.