Cameron Boyce: causa della morte confermata dall'autopsia

La causa della morte di Cameron Boyce è stata rivelata: come confermato dall'autopsia eseguita dal dipartimento di medicina legale di Los Angeles, la giovane star Disney è morta per un attacco di epilessia.

Il coroner, che ha parlato di "decesso improvviso e inaspettato per epilessia", ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato qualche settimana fa dalla famiglia di Cameron Boyce, che aveva svelato che la morte era dovuta alla sua particolare condizione clinica: "Quanto accaduto è il risultato di un problema medico causato dall'epilessia. Stiamo ancora cercando di affrontare questo periodo estremamente doloroso e continuiamo a chiedere il rispetto della privacy in modo che la famiglia e tutte le persone che lo conoscevano e amavano possano affrontare la sua perdita e organizzare il funerale, situazione già da sola causa di agonia".

Cameron Boyce era stato ritrovato privo di sensi nella sua casa a North Hollywood nel pomeriggio di sabato 6 luglio, venendo dichiarato morto dai paramedici giunti dopo la richiesta dell'intervento di un medico. In segno di rispetto per la famiglia e profondo cordoglio per la perdita di uno dei suoi volti più amati, la Disney aveva annullato il red carpet già previsto per la presentazione di Descendants 3, nuovo capitolo della saga in cui la star interpretava Carlos, figlio di Crudelia DeMon. Il film sarà comunque trasmesso in prima visione su Disney Channel il prossimo 2 agosto, Cameron Boyce apparirà sullo schermo per l'ultima volta.