Adam Sandler replica al video virale al ristorante e spiega perché se n'è andato

Adam Sandler ha recentemente scelto Twitter per dire la sua a proposito del video del locale specializzato in pancakes diventato virale una settimana fa su TikTok.

Adam Sandler ha recentemente parlato del video, diventato virale una settimana fa, in cui una cameriera ha inavvertitamente chiesto a lui e la figlia di aspettare trenta minuti per mangiare in un ristorante di IHOP: International House of Pancakes.

Il video, condiviso da una dipendente di IHOP su TikTok, mostra la ragazza mentre comunica alla star di Un tipo imprevedibile di dover aspettare più di trenta minuti prima di potersi sedere, spingendo lui e la figlia a voltarsi e ad andarsene. "Per favore, torna indietro, non mi ero resa conto che fossi tu", ha scritto la cameriera nella didascalia del video.

Il filmato ha ricevuto oltre due milioni di Mi piace su TikTok e migliaia di commenti in risposta, molti dei quali hanno elogiato la dipendente per non aver riservato a Sandler un trattamento preferenziale mentre altri hanno parlato dei loro incontri con il celebre attore hollywoodiano.

Adam ha affrontato la situazione per la prima volta lunedì 3 maggio, l'attore ha scritto su Twitter, in tono scherzoso: "Per la cronaca, ho lasciato l'IHOP solo perché la brava ragazza che lavorava lì mi ha detto che l'all-you-can-eat non si applicava ai frappè".

Adam Sandler ha voluto quindi chiarire che non ci sono rancori con la ragazza, ma si è anche complimentato con lei attraverso un tweet autoironico in cui si è preso in giro da solo per le sue peculiari abitudini alimentari.