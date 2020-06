Adam Sandler: un utente Reddit ha creato il suo film "oggettivamente peggiore"... riuscendoci

Lo scorso dicembre, mentre la critica lodava unanimemente la sua performance in Diamanti Grezzi, Adam Sandler commentava giocosamente il successo promettendo che se non avesse ricevuto la nomination agli Oscar, per vendicarsi avrebbe realizzato il peggior film possibile. La nomination non è arrivata, ma a realizzare il suo film "oggettivamente peggiore" ci ha pensato un utente di Reddit.

The Ridiculous 6: Adam Sandler nel film Netflix

L'ambizioso utente Reddit LundgrensFrontKick ha deciso di sfidare Adam Sandler sul suo terreno realizzando un fake Sandler movie che è rapidamente diventato virale. Il film fittizio, intitolato "Jacked Up", include tutti gli ingredienti del classico film comico di Adam Sandler: gli stessi attori (Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Terry Crews, Steve Buscemi...), un'ambientazione in un resort tropicale e una manciata di gag scurrili. Il film vede Sandler interpretare due personaggi come in Jack e Jill, stavolta si tratta del personal trainer e rappresentante di scarpe Jack Goodheart e sua moglie Janet. La coppia si reca in Costa Rica per celebrare una reunion scolastica dopo trent'anni e...

Nel corso dell'evento, Rob Schneider (un terrorista) e il suo tema di scagnozzi prendono tutti in ostaggio, incluso il Senatore Chuck Finley (Terry Crews) e la candidata presidenziale Casey Fitzpatrick (Maya Rudolph). Nel corso della mischia, Jack e Janet fuggono sfruttando la loro passata esperienza nell'esercito per salvare il resto della comitiva.

Tanto è accurato lo studio del film da contenere anche una previsione della percentuale critica su Rotten Tomatoes, si parla di un generoso 6%.

Gli altri utenti Reddit sono impazziti tanto da cimentarsi nella realizzazione di fake poster che hanno invaso il web.