Adam Sandler racconta una storia su Bruce Springsteen: "Pensava che mi chiamassi Alan Stanley"

Durante l'ultimo episodio di Late Night con Seth Meyers, Adam Sandler ha raccontato al presentatore del giorno in cui si è imbattuto in Bruce Springsteen in una palestra "schifosa" e ha scoperto che il rocker pensava che il suo nome fosse Alan Stanley.

Sandler ha esordito dicendo: "Adoro Bruce Springsteen... ricordo che ai tempi di SNL mi allenavo in una palestra semplicemente schifosa. Ricordo anche che vedevo continuamente questo tipo all'interno della palestra, questo tipo che assomigliava molto a Bruce Springsteen, ma che ovviamente non poteva essere Bruce Springsteen".

"A un certo punto un giorno questo viene da me e mi dice: 'Ehi, ti conosco, sei Alan Stanley' e io rispondi: 'Sì, sì. Sono io'", ha continuato il comico, prima di aggiungere di essere immediatamente tornato presso lo studio di SNL, dove nessuno, compreso Chris Farley, ha creduto alla sua storia.

"Quindi, tipo, due anni dopo, Springsteen è l'ospite musicale di Saturday Night Live e passa dai camerini e saluta tutti... a un certo punto mi guarda e fa: 'Ehi, amico', e tutti mi guardano e lui dice: 'Vai ancora in quella palestra?'", ha concluso Adam Sandler.