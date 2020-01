Adam Sandler estende l'accordo con Netflix: in arrivo altri 4 film!

Adam Sandler ha esteso il proprio accordo con Netflix annunciando quindi che verranno realizzati quattro nuovi film, proseguendo quindi la collaborazione con la piattaforma di streaming che è stata accolta in modo molto positivo, arrivando a quota 2 miliardi di ore di contenuti visualizzati.

Netflix ha infatti confermato che l'accordo è stato esteso e proseguirà quindi dopo la presentazione del film intitolato Hubie Halloween, prodotto per tutta la famiglia.

Ted Sarandos ha dichiarato: "A prescindere che lo conosciate come Sandman, Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o semplicemente Adam, una cosa è chiara: i nostri membri non ne hanno mai abbastanza. Amano le storie e l'umorismo di Adam Sandler, come abbiamo visto con Murder Mystery. Quindi non potremmo essere più entusiasti nell'estendere la nostra partnership con Adam e il team di Happy Madison per portare più risate in tutto il mondo".

L'accordo ha già portato alla distribuzione di lungometraggi come Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of e Murder Mystery. Hubie Halloween sarà distribuito nel 2020 e nel cast ci sono anche Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider, Kenan Thompson, Steve Buscemi, Michael Chiklis, Tim Meadows, Noah Schnapp, Paris Berelc, China Anne McClain, e Shaquille O'Neal.