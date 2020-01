Adam Sandler, dopo Diamanti Grezzi, star del corto dei fratelli Safdie "Goldman v Silverman" (VIDEO)

Adam Sandler e i fratelli Safdie, dopo il successo di Diamanti Grezzi, hanno collaborato nuovamente in occasione del cortometraggio Goldman v Silverman, apparso a sorpresa sulla piattaforma Vimeo.

Il progetto mostra il personaggio affidato alla star mentre lavora recitando il ruolo di una statua per la gioia dei turisti che passano per Times Square, a New York. Nei sei minuti il protagonista interpretato da Adam Sandler si ritrova inoltre coinvolto in una lite.

Goldman v Silverman è stato prodotto da Scott Rudin ed Eli Bush, già nel team di Diamanti grezzi, e i filmmaker ringraziano nei titoli di coda anche A24, che si è occupata della distribuzione del lungometraggio.

Il film diretto dai fratelli Safdie, che arriverà su Netflix il 31 gennaio, non ha ottenuto le attese nomination agli Oscar nonostante un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico che l'hanno portato a incassare oltre 45 milioni di dollari negli Stati Uniti. A suscitare critiche e qualche polemica online è stata in particolare l'assenza di Adam Sandler tra i nomi che potrebbero conquistare una statuetta e sulla questione era interventua anche Kathy Bates che ha voluto consolare l'attore lodando la sua performance.

Il progetto è inoltre in corsa nelle categorie Miglior Attore Protagonista, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura e Miglior Montaggio agli Indie Awards.

Uncut Gems, diretto dai fratelli Safdie, racconta la storia di Howard Ratner, un carismatico gioielliere ebreo di New York alla costante ricerca del colpo della vita. Dopo aver piazzato una serie di scommesse ad alto rischio che promettono di ripagarlo alla grande, Howard si ritrova sul filo del rasoio alla ricerca di un equilibrio tra affari, famiglia e avversari che lo mettono sempre più con le spalle al muro nel suo instancabile percorso verso la vittoria.