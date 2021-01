Across The River and Into the Trees: Matilda de Angelis e Liev Schreiber a passeggio per Venezia (FOTO)

Matilda de Angelis e Liev Schreiber a passeggio tra le calli veneziani in una pausa dal set di Across The River and Into the Trees.

Mentre sono in corso a Venezia le riprese di Across The River And Into The Trees, Matilda de Angelis ha trovato il tempo per visitare la città insieme alla co-star Liev Schreiber, come dimostrano le foto che vedono i due attori in costume in una pausa dal set.

Across the River and Into the Trees, adattamento del romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi, è in fase di lavorazione a Venezia e in Veneto.

Liev Schreiber interpreta il Colonnello Richard Cantwell, personaggio ispirato all'amico di Hemingway, il Colonnello Charles T. Lanham. nel romanzo, pubblicato nel 1950, Cantwell si trova nel Nord Italia per andare a caccia di anatre nei giorni conclusivi della Seconda Guerra Mondiale e deve fare i conti con la relazione con una donna più giovane e con i danni fisici e psicologici causati dalla guerra che lo costringono a fare i conti con la propria natura mortale.

Paula Ortiz dirige il film scritto da Peter Flannery. Nel cast Matilda De Angelis, Laura Morante, lo spagnolo Javier Cámara e Giancarlo Giannini.

Il DailyMail ha diffuso numerose foto dal set di Matilda De Angelis che, dopo la partecipazione alla miniserie HBO The Undoing - Le verità non dette, ha attirato l'attenzione del media internazionali.