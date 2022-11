Acqua e anice: biglietti omaggio per vedere il film in sala a Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze

Ecco come ottenere dei biglietti omaggio per le proiezioni in anteprima di Acqua e anice, il film di Corrado Ceron con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico e Paolo Rossi.

Acqua e anice, film di Corrado Ceron, si prepara ad arrivare in tutte le sale a partire dal 3 novembre, ma alcuni fortunati spettatori di potranno vederlo in anteprima grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione. Le città interessate sono Roma, Milano, Firenze, Torino e Bologna.

Distribuito da Fandango, Acqua e anice vede interpreti Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis e Vito. Il "road movie da balera" racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l'hanno amata e nei luoghi che l'hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista.

Biglietti omaggio: dove e quando

Gli spettatori che vorranno scoprire la storia di Acqua e anice potranno usufruire dei 200 biglietti omaggio validi per qualsiasi giorno da giovedì 3 a martedì 8 novembre messi a disposizione nei seguenti cinema:

ROMA - EDEN

ROMA - QUATTRO FONTANE

ROMA - EURCINE

ROMA - LUX

MILANO - ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

MILANO - CENTRALE

BOLOGNA - ODEON

TORINO - ROMANO

FIRENZE - SPAZIO UNO

I biglietti saranno validi per qualsiasi spettacolo della giornata scelta. Gli orari degli spettacoli saranno consultabili direttamente sui siti dei cinema a partire dal prossimo giovedì 3 novembre.

Come richiederli

I biglietti saranno assegnati fino a esaurimento e dovranno essere richiesti inviando una email a info@blublunetwork.com. Nella email dovrà essere citato Movieplayer e dovranno essere ben specificati:

Nome e cognome

Città e nome del cinema scelto

Giorno di proiezione preferito

In assenza anche di una sola delle suddette informazioni le richieste non saranno considerate valide. Ogni richiesta accettata darà diritto a ricevere due biglietti.

Di cosa parla Acqua e anice

La sinossi di Acqua e anice: un tempo celebre ballerina di liscio, Olimpia è adesso una donna avanti con gli anni e con la memoria che la tradisce sempre più spesso. Un giorno decide di riavvolgere il nastro della propria vita e di rivivere emozioni già vissute, rimettendosi a bordo del proprio furgone - con il quale si spostava insieme alla sua orchestra - e ripercorrendo i luoghi che la resero conosciuta negli ambienti della balera, incontrando le persone che l'hanno apprezzata. Per riuscire nell'impresa, Olimpia ingaggia la più giovane Maria, una donna timida e introversa che le farà da autista e accompagnatrice. Se Olimpia è molto diretta ed eccessiva nei modi, Maria è invece più silenziosa e riflessiva, ed evita di dire ciò che potrebbe offendere gli altri. Durante il viaggio, le due donne impareranno a conoscersi e a sostenersi, ma Maria non può immaginare che questo potrebbe essere l'ultimo tragitto che Olimpia compirà.