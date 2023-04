Acqua e anice, la recensione: un road movie tra commedia e dramma con una Sandrelli mattatrice

La recensione di Acqua e anice: l'uscita del DVD è l'occasione per scoprire il film di Corrado Ceron passato a Venezia. Stefania Sandrelli protagonista con Silvia D'Amico in un road movie divertente e malinconico.

Presentato alle Giornate degli autori dello scorso Festival di Venezia, e poi passato nelle sale purtroppo senza un grande riscontro, adesso Acqua e anice è approdato in homevideo. L'occasione giusta per apprezzare davvero il film di Corrado Ceron, che come vedremo in questa recensione, è una commedia agrodolce, un on the road capace di divertire e di commuovere, con una Stefania Sandrelli vera mattatrice.

Acqua e anice: Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico in una scena del film

L'attrice infatti regge quasi tutto il peso del film sulle sue spalle, non si risparmia per nulla e dimostra la capacità di cambiare registro in un attimo, rivelando le due anime del suo personaggio. Ma a farle da spalla e a esaltare in qualche modo il suo ruolo, c'è la bravura di Silvia d'Amico (sì, proprio quella della serie tv di successo Christian) che condivide con lei il viaggio, e anche quella di un Paolo Rossi stropicciato e perfettamente in parte.

Un viaggio pieno di vita e di ricordi

Acqua e anice: Silvia D'Amico e Stefania Sandrelli in una scena del film

La protagonista di Acqua e anice è Olimpia, leggenda emiliana del liscio ormai sulla settantina, con un passato di discreto successo da cantante nelle balere. Vive soprattutto di ricordi di grandi esibizioni e avventure spregiudicate, conserva sempre un carattere esuberante e vivace, prende il sole in topless, ma il problema è che da un po' la mente ha iniziato a giocarle brutti scherzi. Quando sua sorella la chiama per esibirsi all'anniversario del suo matrimonio. Olimpia ingaggia Maria, una ragazza che le fa da autista per un viaggio che con la scusa del matrimonio diventa in pratica un suggestivo tour dei ricordi.

Acqua e anice: Stefania Sandrelli e Paolo Rossi in una scena del film

Nelle varie tappe Olimpia infatti incontra vecchi amici e perfino ex amanti, magari solo per un saluto, un abbraccio o una frase giusta da ricordare. Il viaggio, oltre al matrimonio, ha una strana meta finale, Zurigo, dove la donna dice di dover incontrare un'amica. All'inizio del percorso quello fra Olimpia e Maria non è un rapporto facile: hanno caratteri profondamente diversi, una è esuberante e provocatoria, l'altra riservata, introversa e silenziosa. Ma piano piano le due impareranno a conoscersi, a volersi bene, soprattutto quando Maria capirà il reale scopo del viaggio e scoprirà un inatteso legame con la protagonista.

Stefania Sandrelli esuberante ma malinconica, con un segreto nel cuore

Acqua e anice: una foto del film

Come accennato, quello di Stefania Sandrelli è quasi un one woman show: a tratti esilarante, svampita e leggera, altre volte malinconica, fragile e disperata, talvolta persa nelle sue sempre più frequenti nebbie mentali, ma sempre esuberante e con un grande amore per la vita, quantomeno per una vita degna di essere vissuta. Anche se con le sue parrucche gioca a sentirsi eternamente giovane, in realtà ha un grosso peso nel cuore, un segreto inconfessabile alla fine di quel viaggio, e proprio per questo vuole gustarsi ogni attimo del percorso, degli incontri con il suo passato, degli amori ma anche dei dolori. Incontri che vorrebbero quasi fermare il tempo che invece passa inesorabilmente e si fa sempre più confuso. Un tentativo di rimandare un qualcosa di inevitabile, di acciuffare i momenti più felici attraverso ricordi, nostalgie, rimpianti e racconti di eccessi sfrenati.

Acqua e anice: Stefania Sandrelli, Paolo Rossi, Silvia D'Amico in una scena del film

Road movie poco originale, ma sincero

Acqua e anice: Paolo Rossi in una scena del film

Certo, si dirà che di road movie il cinema è pieno, come di viaggiatori di segno opposto che poi durante il percorso si avvicinano, si capiscono e vedono cambiare le loro vite. Sotto questo aspetto, in effetti il film fatica a trovare un suo carattere innovativo, ma ogni momento trasuda sincerità, c'è qualcosa di autentico in questo darsi da fare che non scade mai nella commiserazione. Aiutano anche una sceneggiatura lineare e coerente, le location di un'Emilia malinconica e una regia misurata. Forse la stessa Sandrelli risulta a volte un po' eccessiva e fuori le righe, perfino oltre la natura del personaggio, ma ci può stare. L'acqua e anice che dà il titolo al film è la sua bevanda preferita, che deve essere una perfetta miscela per essere apprezzata al massimo. Proprio come i toni da commedia e del dramma devono essere mescolati con cura per un buon film.

Il DVD: video soddisfacente, audio frizzante e un backstage

Come detto, ora Acqua e anice è disponibile in homevideo grazie al DVD targato Fandango-CG (e a noleggio su Prime Video). Un prodotto tecnicamente buono, a partire da un video decisamente convincente su primi e medi piani, con un buon dettaglio e un croma vivace e rigoglioso. Le immagini scontano invece i limiti del DVD sulle panoramiche, dove i fondali perdono un po' compattezza e i contorni si fanno incerti. Ancora meglio l'audio, un Dolby Digital 5.1 che si rivela vivace e frizzante, soprattutto in occasione delle musiche e delle canzoni, ma che ha una buona attenzione anche per l'ambienza sonora tipica di un on the road. Negli extra troviamo il trailer e un breve backstage di 4 minuti molto simpatico con tanti momenti di vita sul set.