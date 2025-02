Chiara Ferragni a Pomeriggio Cinque sul caso Fedez-Corona: "Ho dovuto chiarire la mia posizione"

Negli ultimi giorni non si parla d'altro. Fabrizio Corona, dal nulla, rivela dettagli intimi e segreti (almeno fino a questo momento) sulla relazione di Fedez e Chiara Ferragni. Dettagli che, inevitabilmente, aprono un vero e proprio vaso di Pandora sull'ex coppia d'oro dei social. Chiara Ferragni, però, tirata in causa, risponde alle accuse e ora, intervistata da Pomeriggio Cinque, rincara la dose sulle sue affermazioni.

Da carnefice a vittima? Chiara Ferragni si difende da Fedez e Corona

Chiara Ferragni

Tutto è avvenuto nel corso della puntata del 3 febbraio di Pomeriggio Cinque dove la Ferragni, intercettata da uno dei giornalisti della trasmissione, ha parlato senza mezzi termini di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Dopo il post sui social in cui ha avvertito di diffidare dalle confessione di Fabrizio Corona, l'influencer ha spiegato anche il motivo per il quale si è dovuta esporre in prima linea.

Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? L'accusa di Fabrizio Corona: "Te lo sei scop*to

"È vero che in alcuni momenti della mia vita non c'è stata così tanta privacy, per nostra scelta, ma non c'entro niente con tutte le cose che stanno uscendo in questo momento", afferma Chiara Ferragni. "Volevo starne fuori il più possibile, ma ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro, perché altrimenti...", precisa. Ma non è tutto.

Chiara Ferragni tiene a precisare che lei, in tutta questa vicenda, è estranea. "Nell'ultimo anno quello che ho fatto è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai, però penso che in alcuni casi sia stato sbagliato", aggiunge. "Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli, ed è per questo che in tante cose sono stata zitta. Spero che questa cosa si concluda velocemente, spero di non dover mai più tornare più su questi argomenti", racconta al programma di Canale 5.

E sulla storia d'amore con Fedez: "Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e quella che è stata la nostra storia", conclude.