Dr. Nowzadaran a Carnevale 2020. il costume di un bambino di Napoli

Carnevale 2020 vede tra le sue maschere più popolari quella del Dottor Nowzaradan, il medico del popolare programma di Real Time, Vite al limite. Ad interpretare con efficacia l'inflessibile dottore, un bambino di Napoli, le cui foto sono diventate virali.

In effetti a guardare la foto la somiglianza tra il piccolo Nowzaradan e l'originale, o meglio, l'interpretazione è calzante: la stessa pettinatura con i capelli divisi da una fila, gli occhiali sul viso serioso, lo stetoscopio al collo, il camice e il dolcevita nero. A completare il look, una cartellina con piano alimentare e l'immancabile bilancia sulla quale sono destinati a salire tutti, nessuno escluso. Altro che frappe, chiacchiere e castagnole, quindi!

Il dottor Younan Nowzaradan è un medico chirurgo di origine iraniana che vive e lavora negli USA, specializzato in chirurgia bariatrica e bypass gastrico e nella cura dei pazienti affetti da obesità grave. In Italia è conosciuto grazie alla sua partecipazione nel programma Vite al limite, su Real Time. In breve tempo, oltre che una star televisiva, il Dr. Now è diventato anche protagonista di innumerevoli meme in cui punta l'indice sui golosi, sui pranzi di Natale, la prova costume e altre occasioni in cui viene evocato per ridimensionare i propri sensi di colpa o come monito. Alcuni addirittura attaccano le foto del dottore allo sportello del frigo o della dispensa, nel tentativo di scongiurare inopportuni fuori pasto.

Furio e Magda: a Carnevale il costume è ispirato a Carlo Verdone

Non sorprende quindi che il Dottor Nowzaradan sia apparso a Napoli, sia pure in forma di maschera, a Carnevale 2020. Tra pizze, fritture e dolci, il dottore iraniano potrebbe soccombere e passare al lato oscuro del babà.