X Factor 2025, uno dei giurati dice addio al programma? Ci sarebbe di mezzo Achille Lauro

Colpo di scena per X Factor: uno dei giudici più amati potrebbe non tornare nell'edizione 2025 del talent. Ecco cos'è successo dietro le quinte.

Succede sempre qualcosa a X Factor e stavolta il colpo di scena arriva ben prima della prima puntata dell'edizione 2025. Uno dei giudici storici del programma sarebbe infatti pronto a lasciare il talent musicale più amato di sempre ancor prima che le luci si accendano. E no, non è una scelta leggera: si parla di tensioni e di un feeling mai nato con un altro volto noto della giuria.

X Factor 2025, il primo colpo di scena è dietro al bancone

A svelare la notizia è il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, sempre ben informato quando si parla di showbiz: "Colpo di scena: abbandona uno tra i giudici più amati. Alla base della scelta il non rapporto con un altro giudice. Sembrava tutto confermato perché squadra che vince non si cambia e invece". Tradotto? Atmosfera tesa in sala prove, forse troppe personalità forti nello stesso spazio.

Il diretto interessato sembra essere Manuel Agnelli - amatissimo dal pubblico e presente a intermittenza fin dal 2016 - il quale aveva già spiegato mesi fa a Vanity Fair di temere la "cristallizzazione televisiva". "Ogni tanto bisogna allontanarsene e assaggiare altri gusti", aveva detto, lasciando intendere già allora che la sua non sarebbe stata una presenza fissa a oltranza nel programma.

Rapporti freddi e silenzi eloquenti: chi ha fatto scattare la miccia?

Dietro la decisione di mollare tutto ci sarebbe però un rapporto mai decollato con Achille Lauro, che è stato invece riconfermato. Nessuna lite in diretta, ma chiacchiere di corridoio che parlano chiaro: quando l'aria si fa troppo pesante, anche i big preferiscono alzarsi e cambiare scena.

Il resto del cast resta al suo posto: Jake La Furia e Paola Iezzi confermati dietro al bancone, Giorgia pronta a condurre la sua seconda edizione. Ma intanto, il totonome sul nuovo giudice impazza. Si punterà su un ritorno storico o su un volto inaspettato?

X Factor 2025 riparte, ma con un equilibrio tutto da riscrivere

I casting sono già iniziati, la macchina produttiva non si ferma. Ma dietro le quinte il vuoto lasciato da uno dei volti più iconici si fa sentire. Chi raccoglierà il testimone, pesante, di Manuel Agnelli? E riuscirà a tenere testa a una giuria che, già sulla carta, promette fuochi d'artificio?