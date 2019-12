Ace Ventura 3: Jim Carrey potrebbe tornare sul set di un nuovo sequel?

Ace Ventura 3 potrebbe essere realizzato e riportare Jim Carrey nel ruolo del detective alle prese con dei casi davvero particolari, anche se per ora non c'è alcuna conferma relativa al progetto potenzialmente in fase di sviluppo.

La Morgan Creek Productions starebbe infatti valutando la possibilità di girare un altro sequel e la star avrebbe espresso il proprio interesse. Jim Carrey sarebbe disposto a diventare per la terza volta Ace Ventura - l'acchiappanimali, anche se in passato aveva dichiarato di non essere particolarmente attirato dall'idea di interpretare più di una volta lo stesso ruolo. Attualmente i produttori sarebbero solo impegnati a valutare l'idea di realizzare un terzo capitolo del franchise che riprenderebbe la storia già proseguita con una serie animata e con un lungometraggio con al centro il figlio del personaggo principale.

Lo studio avrebbe invece scartato l'ipotesi di realizzare un reboot sostituendo Carrey, ritenendo che nessuno potrebbe rivelarsi all'altezza della sua performance.

Recentemente Jim Carrey è stato protagonista della serie Kidding e ha diviso il proprio tempo tra il set e la sua attività come artista, condividendo spesso online le sue opere d'arte spesso politicamente "scorrette" e dedicate ai problemi della società contemporanea.